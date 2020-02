L’Ahoy Rotterdam di Rotterdam sta scaldando i motori per l’Eurovision Song Contest 2020! Come saprete, quest’anno la divertente e colorata manifestazione musicale sbarca in Olanda, dal 12 al 16 maggio! Fra i paesi che parteciperanno, oltre ovviamente all’Italia, troviamo anche la Lituania in gara con On Fire dei The Roop!

On fire sarà dunque una delle tante canzoni che gareggeranno contro Fai rumore, il pezzo del nostro Diodato. A proposito, qui sotto trovate la nostra video intervista su Youtube dove Diodato ci racconta cosa si aspetta dal suo Eurovision Song Contest 2020.

Diodato: Ecco a chi sono dedicate le canzoni d’amore di Che vita meravigliosa

In attesa di vedere i The Roop sul palco, qui sotto potete recuperare il video ufficiale, il testo e la traduzione del loro brano On fire.

The Roop - On Fire - Lithuania 🇱🇹 - National Final Performance - Eurovision 2020

Testo

I’m a human, not a stone

I can make a change and go

Wherever I want to

They told me maybe I’m too old

But there’s fire in my soul

The heat is getting higher

I feel that I’m on fire

The world is my desire

I feel that I’m on fire

Ooh

There’s no doubt I’m strong enough

To reach the state I’ve dreamed of

It’s gonna happen

And I will do what I can

Just to be a better man

The heat is getting higher

I feel that I’m on fire

The world is my desire

I feel that I’m on fire

Can’t believe it took so long

To take an action and move on

No one can stop me

Through the clouds, there comes the sun

And I’m ready for some fun

Uh

La-la-la-la-la, la-la-la-la-la

La-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la, la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

Come on, let’s ride

(Ooh)

The heat is getting higher

I feel that I’m on fire

The world is my desire

I feel that I’m on fire

(0n fire)

(Ooh)

(0n fire)

The heat is getting higher

Traduzione

Sono un essere umano, non una roccia

posso fare un cambiamento e andare

ovunque io voglia

mi hanno detto che forse sono troppo vecchio

ma c’è fuoco nella mia anima

il calore sta aumentando

sento che sto andando a fuoco

il mondo è il mio desiderio

sento di andare a fuoco

ooh

non c’è dubbio che sono abbastanza forte

per raggiungere lo stato che ho sognato

succederà

e io farò quello che posso

solo per essere un uomo migliore

il calore sta aumentando

sento che sto andando a fuoco

il mondo è il mio desiderio

sento di andare a fuoco

non riesco a credere che ci sia voluto così tanto

per prendere una decisione e andare avanti

nessuno mi può fermare

attraverso le nubi, ecco che spunta il sole

e io sono pronto per un po’ di divertimento

uh

La-la-la-la-la, la-la-la-la-la

La-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la, la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

andiamo, saliamo a bordo

(oooh)

il calore sta aumentando

sento che sto andando a fuoco

il mondo è il mio desiderio

sento di andare a fuoco

a fuoco

oh

a fuoco

il calore sta aumentando