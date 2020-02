B0nd presenta il singolo Wolf: ecco la nostra intervista esclusiva!

Wolf è il titolo del primo, convincente singolo della nuova svolta trap del giovane e promettente artista trap B0nd. Con Pietro Bondi, classe 1992, la redazione di Ginger Generation ha avuto occasione di scambiare quattro chiacchiere pochi giorni fa.

L’artista ci ha raccontato nel corso della nostra chiacchierata tutte le curiosità su di lui, il significato della sua prima canzone trap e tutti i suoi progetti futuri. Non perdetevi la nostra intervista esclusiva qui sotto!

b0nd - Wolf (Prod. KeyNoise)

Ciao Pietro. Ti va di presentarti, prima di tutto?

Ciao! Sono Pietro e vengo da un piccolo paesino in provincia di Bologna. Faccio musica da tanto tempo, anche se per adesso mi sto concentrando sulla trap, anche se con una base più melodica. Queste sono le mie origini musicali, diciamo che provengo dal pop! Per il resto oggi come oggi lavoro a Milano, ho un impiego “normale” da ufficio. Per me che vengo da un paesino piccolo essere in una città così grande e piena di stimoli, anche soprattutto musicali, è davvero importantissimo!

Il tuo primo singolo è Wolf. Ti va di parlarcene più nel dettaglio?

Diciamo che il pezzo, al quale ho lavorato con un produttore molto importante come KeyNoise, racconta più il mio lato istintivo. Per questo c’è un lupo al centro, che è poi rappresentato da quello che puoi vedere anche nel video ufficiale della canzone.

Questa canzone sarà seguita anche da altre canzoni? Cosa ci puoi raccontare dei tuoi progetti futuri?

Assolutamente sì, sto lavorando anche ad altre canzoni con dei producer davvero di livello, anche se per il momento voglio mantenere il riserbo a riguardo! Nessuno spoiler, vedrete tutto a tempo debito! Vi posso anticipare comunque che ci saranno anche pezzi più “duri”, anche se tendenzialmente non mi considero il classico trapper tutto sesso, droga e rock’n’roll, diciamo!

Hai intenzione di pubblicare anche un vero e proprio disco?

Diciamo che non credo molto nella forma album che è un po’ superata, siamo nell’era dello streaming, mi focalizzo sui singoli su Spotify. E poi sono ancora piccolo, soprattutto sui social. Prima di uscire con un album vero e proprio forse è meglio aspettare ancora un po’.

E per quanto riguarda i live? Hai già esperienze sul palco davanti ai fan?

Sì, ma per ora solo nella mia vita artistica pop precedente!

Chi è Pietro B0nd: ecco la sua biografia in breve!