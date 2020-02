Tini: info, orari e biglietti del concerto di stasera al Fabrique di Milano

La popstar internazionale Tini ha annunciato le date per il suo prossimo tour europeo. L’annuncio arriva sulla scia della sua collaborazione con Lalo Ebratt, con il brano Fresa che ha già accumulato oltre 26 milioni di visualizzazioni su YouTube in poche settimane dall’uscita.

Queste le date del Quiero Volver tour di Tini:

20 febbraio Milano, Fabrique ore 21:00

22 febbraio Bassano del Grappa, Palabassano ore 21:00

23 febbraio Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia ore 21:00

La disponibilità dei biglietti del tour è limitata ed essi sono acquistabili su Ticketone dove sono disponibili tutte le condizioni e i dettagli relativi alla vendita.

Oltre al biglietto per assistere al concerto, è possibile acquistare anche un upgrade che consente di fare una foto con Tini Stoessel e di ottenere un gadget realizzato in esclusiva.

In questo caso, l’incontro con l’artista si terrà dopo lo spettacolo. Il titolare del Meet & Greet Upgrade dovrà presentarsi alla biglietteria prima dell’inizio dello show, munito di regolare titolo di ingresso per il concerto, al fine di ricevere le informazioni necessarie per la partecipazione all’incontro.

Il Quiero Volver tour di Tini, composto da 13 date parte oggi, 20 febbraio, da Milano e si chiude il 10 marzo a Bruxelles. Questo tour di Tini arriva dopo il grande successo dei suoi singoli 22 featuring Greeicy, Sad Song featuring Alesso, Oye con Sebastián Yatra e la smash hit Fresa.

Tini si è dimostrata una forza inarrestabile in America Latina e in tutto il mondo, emozionando i suoi fans on the road. E questo suo suo nuovo tour è destinato ad attrarre nuovamente tanto pubblico in ogni città.