L’Ahoy Rotterdam di Rotterdam sta scaldando i motori per l’Eurovision Song Contest 2020! Come saprete, quest’anno la divertente e colorata manifestazione musicale sbarca in Olanda, dal 12 al 16 maggio! Fra i paesi che parteciperanno, oltre ovviamente all’Italia, troviamo anche la Polonia con il brano Feker libi di Eden Alene!

Feker Libi sarà dunque una delle tante canzoni che gareggeranno contro Fai rumore, il pezzo del nostro Diodato. A proposito, qui sotto trovate la nostra video intervista su Youtube dove Diodato ci racconta cosa si aspetta dal suo Eurovision Song Contest 2020.

Diodato: Ecco a chi sono dedicate le canzoni d’amore di Che vita meravigliosa

In attesa di vedere Eden Alene sul palco, qui sotto potete recuperare il video ufficiale, il testo e la traduzione del suo brano Feker libi.

עדן אלנה - Eden Alene - Feker Libi - השיר של ישראל לאירוויזיון 2020!

Testo

Feker libi, wade halu, nawa dane, I love you x2

(Yalla-la, Yalla-la)

(Yalla-la, Yalla-la)

Once upon a time, I was looking for a sign

Pachamama, Pachamama

Show the way, oh be my guide (I love you)

Love is on the mind

Close your eyes and you will find

Melodía, Melodía

Feel the energy inside (I love you)

Say all the people coming, coming my way

Love is on my way

Maka Lakuma de de, Maka Lakuma de masa

Maka Lakuma de de, Maka Lakuma

Feker libi, tonight is our story

We celebrate the glory

We have no shame

Feker libi, I’m not ashamed to love you

Tonight I’m gonna find you

I call your name

Feker libi, habib qalbi

Ahuv libi, otcha ani ohevet x 2

Look at us tonight

Color party side to side

Confetti ya, confetti ya

Falling on us from the sky

Say all the people coming, coming my way

Love is on my way

Maka Lakuma de de, Maka Lakuma de masa

Maka Lakuma de de, Maka Lakuma

Feker libi, tonight is our story

We celebrate the glory

We have no shame

Feker libi, I’m not ashamed to love you

Tonight I’m gonna find you

I call your name

Feker libi, habib qalbi

Ahuv libi, otcha ani ohevet x 2

Feker libi, wade halu, nawa dane, I love you x 5

Traduzione

Amore mio, ti amo, vieni da me, ti amo x 2

(Yalla-la, Yalla-la)

un tempo stavo cercando un segno

pachamama, pachamama

mostra il cammino, oh sii la mia guida (ti amo)

l’amore è nella mente

chiudi gli occhi e tu troverai

la melodia, la melodia

senti l’energia dentro (ti amo)

dì a tutte le persone che arrivano, venendo nella mia direzione

l’amore è sulla mia via

Maka Lakuma de de, Maka Lakuma de masa

Maka Lakuma de de, Maka Lakuma

amore mio, stanotte è la mia storia

noi celebriamo la gloria

non abbiamo la gloria

amore mio, non ho vergogna nell’amarti

stanotte ti troverò

io chiamo il tuo nome

amore mio, mio tesoro

amore mio, ti amo x2

guardaci stanotte

una festa di colori da lato a lato

ci sono coriandoli, coriandoli ya

che cadono su di noi dal cielo

ho copiato gingergeneration

dì che tutte le persone arrivano, arrivano nella mia direzione

l’amore sta arrivando nella mia direzione

Maka Lakuma de de, Maka Lakuma de masa

Maka Lakuma de de, Maka Lakuma

amore mio, stanotte è la mia storia

noi celebriamo la gloria

non abbiamo la gloria

amore mio, non ho vergogna nell’amarti

stanotte ti troverò

io chiamo il tuo nome

am0re mio, mio tesoro

amore mio, ti amo x2

am0re mio, ti amo, vieni da me, ti amo