I BTS spiegano il significato del disco Map of the soul: 7 (Video!)

In una recente intervista concessa a Billboard, i BTS hanno avuto modo di raccontare tutti i segreti del loro nuovo disco, Map of the soul: 7.

Nella chiacchierata, ogni membro della band K-Pop più celebre al mondo ha svelato, prima di tutto, quello che questo disco significa per loro. Il significato del “7” del titolo è legato non soltanto al numero dei membri della band ma anche ai 7 anni che hanno vissuto insieme.

Ecco di cosa parla Map of the soul: 7 dei BTS!

Jin, per esempio, ha commentato:

Ho imparato che vivere insieme è davvero un beneficio, perché gli altri membri mi completano in quello che mi manca.

Jimin, invece, ha parlato del percorso che ha portato il gruppo al disco con un filo più di nostalgia:

Stare con questi bravi ragazzi mi ha regalato tantissimi bei ricordi. Tutte queste esperienze mi hanno fatto rendere conto che la vita è bella, divertente e vale la pena di essere vissuta.

V, dal canto suo, ha spiegato:

Io ho imparato, in questi anni, l’importanza del “valore”.

Una volta eravamo sconosciuti. Ma adesso questi ragazzi sono diventati la cosa per me più preziosa. In questi anni ho proprio imparato l’importanza di ciò che è davvero prezioso.

Per quanto riguarda il significato di On, uno dei singoli del disco, RM ha spiegato:

On può voler dire tante cose. Come per esempio “vai avanti” oppure “ci siamo, siamo qui”. On parla di come, dopo tutte le cose belle e le cose brutte, siamo riusciti ad accettare il passato che abbimo vissuto e il nostro destino. Magari nella vita possiamo aver affrontato delle ombre o dei disastri. Ma nonostante tutto abbiamo ammesso tutto questo come parte di noi. Si tratta del nostro manifesto, “andremo avanti!”.

RM ha poi aggiunto:

Tutti noi possiamo vivere una situazione del genere. Può essere piccola, può essere grande.

Map of the soul: 7 è dunque una dichiarazione d’amore alla carriera dei BTS da parte dei membri della band? Ecco la risposta:

Si, però l’amore non è solo un sentimento positivo, diciamo. Amore vuol dire anche riconoscere e accettare tutte le storie che ci hanno portato qui. Quindì sì, in generare il disco è una dedica d’amore alla nostra carriera!

Qui sotto potete recuperare la loro intervista completa!