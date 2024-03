House of the Dragon 2: tornerà un personaggio che ci ha lasciato nella prima stagione

In House of the Dragon 2 tornerà a sorpresa un personaggio che ci ha lasciato nella prima stagione. Personaggio la cui morte possiamo dire che ha causato davvero il primo seme della danza dei draghi. Ecco tutto quello che dovete sapere sul gradito ritorno.

House of the Dragon 2: il ritorno di Aemma

Quando parliamo di ritorno non ci riferiamo a Lucerys, anche se ciò non esclude che potremo vederlo in un qualche modo mediante un cameo flashback. In questo caso parliamo di un personaggio femminile. In particolare ci riferiamo alla prima moglie di Viserys: Aemma. E la notizia è ufficiale.

A rivelarlo è stata l’agenzia di talent che segue l’interprete di Aemma Targaryen la quale ha rivelato che la loro assistita sarà tra il cast della nuova stagione. Se vi chiedete come è possibile dato che ci ha lasciato nel primo episodio della serie tv la risposta è presto detta: grazie ad un flashback. Ma non è la sola opzione.

Da escludere la resurrezione del personaggio in stile Jon Snow ma considerate molto probabile anche una sua visione mediante i sogni di drago oppure una visione.

Perchè inserire un sua cameo in questa stagione quando la sua morte sembra una questione che poco ha a che fare con la guerra interna alla casa del drago? In realtà avrebbe senso per realizzare una parallelismo con il dolore di Rhaenyra. Aemma ha perso diversi figli dopo aver dato alla luce alla regina Targaryen quindi un ipotetico dialogo tra medre e figlia potrebbe essere utile a lenire il dolore di Rhaenyra.

Un ritorno di Aemma apre la strada ad altri potenziali cameo da parte di personaggi che abbiamo amato nella prima stagione ma che abbiamo dovuto salutare troppo presto: tipo Milly Alcock e Paddy Considine.

Siete felici per questo ritorno e chi vi piacerebbe rivedere?

Vi ricordiamo che House of the Dragon 2 debutterà a giugno in esclusiva su Sky ed in streaming solo su Now.

