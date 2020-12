Lo Zecchino d’Oro 2020: lo speciale natalizio sarebbe confermato

L’appuntamento con Lo Zecchino d’Oro 2020 era inizialmente previsto a dicembre, con la finale collocata in un sabato sera su Rai 1, il 5 dicembre per l’esattezza.

Blogo ha appena annunciato che sarebbe confermato l’appuntamento con lo speciale natalizio della manifestazione, in onda sempre sulla rete ammiraglia, il 25 dicembre. Stando a quanto risulta e salvo imprevisti, alla conduzione insieme a Paolo Belli, che l’anno scorso era affiancato da Gloria Guida, dovrebbe esserci Cristina D’Avena.

Va segnalato che uno dei brani in gara quest’anno allo Zecchino d’Oro è co-firmato proprio dal conduttore. Si tratta de La vacanza ideale, cantata da David Juan Navarro Solano, 9 anni, di Monopoli, in provincia di Bari.

Intanto, la compilation ufficiale è uscita venerdì scorso (contiene 14 brani, è distribuita da Sony Music Italia, ed è stata realizzata per il quarto anno consecutivo sotto la direzione artistica del maestro Peppe Vessicchio). E quindi nella finale di maggio prossimo ascolteremo brani già pubblicati.

Le altre firme dei brani in gara, interpretati dai piccoli artisti, sono quelle di Simone Cristicchi, Francesco Tricarico e Leonardo Pieraccioni.





Quando andrà in onda Lo Zecchino d’Oro 2020?

La conduzione è affidata all’inedita coppia formata da Mara Venier e da Carlo Conti, che ne è anche direttore artistico.

A causa del COVID- 19, per la prima volta nella sua storia la celebre competizione canora per bambini, ideata tanti anni fa da Cino Tortorella, non è andata in onda nella sua storica collocazione di fine autunno.

Per il momento non è stata ancora decisa la data esatta di svolgimento dell’edizione numero 63 dello Zecchino d’oro. Ma si parla del mese di maggio 2021, se l’emergenza sanitaria lo permetterà.