Eternals: Harry Styles sarà nel nuovo film Marvel, ecco chi interpreta

Harry Styles un supereroe Marvel? Ebbene sì: il cantante e attore si è unito al cast di Eternals. Una notizia arrivata del tutto a sorpresa in occasione dell’anteprima di ieri tenutasi a Los Angeles.

ATTENZIONE, questo articolo contiene SPOILERS sul film Eternals!

Alcuni giornalisti della rivista Variety, infatti, hanno postato su Twitter un grandissimo spoiler relativo alla scena post credit della pellicola Marvel.

Nel film Harry interpreterà Eros, fratello di Tanos. Una grande news per i fan di Harry Styles, ma anche per tutti coloro che non vedono l’ora di guardare Eternals. Il film si prospetta come un vero e proprio film evento che riunirà un cast stellare, a sua volta guidato da una regista d’eccezione.

A proposito del film

Diretto da Chloé Zhao, Premio Oscar per Nomadland, il film vedrà nel cast Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh. Kit Harington interpreta Dane Whitman, mentre Salma Hayek interpreta la leader saggia e spirituale Ajak e Angelina Jolie veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena.

Terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel e porta sul grande schermo una storia che abbraccia migliaia di anni e che vedrà protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, I Devianti.

Quando uscirà il film

Eternals sarà il film di chiusura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella Città 2021. Non sappiamo ancora se Harry Styles sarà presente o meno all’evento che si terrà a casa nostra… non ci resta che aspettare per scoprirlo!

La proiezione di Eternals avverrà domenica 24 ottobre, un appuntamento che precede di qualche giorno l’uscita nelle sale del film prevista per mercoledì 3 novembre.