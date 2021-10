MTV EMAs 2021: Aka7even candidato per il Best Italian Act (come votare)

MTV ha annunciato oggi le nomination per gli MTV Emas 2021, con il frontrunner Justin Bieber che si è aggiudicato ben otto nomination e con alcuni dei nostri artisti italiani più amati tra cui Aka7even.

Doja Cat e Lil Nas X seguono Bieber con sei nomination ciascuno. La superstar globale britannica Ed Sheeran ed i nuovi arrivati agli EMA, Olivia Rodrigo e The Kid LAROI, seguono con cinque nomination per ognuno, tra cui quelle nelle categorie Best Pop e Best Song.

MTV EMAs 2021: Aka7even candidato per il Best Italian Act

Le nomination degli artisti di cui sopra (qui trovi tutta la lista delle candidature in tutte le categorie) includono anche il Best Local Act per ciascuno dei rispettivi paesi d’origine.

Per il Best Italian Act sono in lizza Aka7even, Caparezza, Madame, Måneskin, Rkomi. Anche quest’anno il quinto nominato italiano è stato scelto dalla fanbase di MTV tramite un voting sulle Instagram Stories del profilo ufficiale di MTV Italia.

I fan hanno potuto scegliere la Wild Card tra Aka 7Even, Blanco, Coma_Cose, Federico Rossi e Sangiovanni. E hanno decretato Aka 7Even come quinto nominato per la categoria Best Italian Act. Per decretare il vincitore in questa categoria, si vota da oggi fino al 10 novembre su mtvema.com.

Ancora so non come ringraziarvi per tutto l’affetto che mi avete dato ieri ❤️

Abbiamo vinto ed è solo grazie a voi

Adesso siamo tra i 5 “Best Italian Act” agli #mtvema 🔥 Questo è il link per votare: https://t.co/bmsfulDH6R — Aka 7even (@Aka7evenreal) October 20, 2021

Gli MTV Emas 2021 si svolgeranno in Ungheria e saranno trasmessi in diretta su MTV in quasi 180 paesi domenica 14 novembre.

In Italia, l’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20.00 con il Pre Show. E dalle 21.00 con il Live Show e andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).