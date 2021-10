Achille Lauro interpreta Io e te nel film Amazon Prime Anni da cane

Achille Lauro si prepara a tornare sulle scene con il brano Io e te, scritto appositamente per la colonna di Anni da cane film prodotto da Amazon Prime Video e presentato ieri ad Alice nella Città.

Il brano uscirà venerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali – anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music – e in radio. Io e te inaugura la serie di grandi collaborazioni tra l’artista e Amazon Studios.

In Anni da cane lo stesso Achille Lauro non interpreterà solo il pezzo ma sarà anche presente in un cameo. È possibile ascoltare un’anteprima del pezzo nel nuovo trailer del film che trovate qui in basso.

Diretto da Fabio Mollo, il film è interpretato da Aurora Giovinazzo, Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Maria Vannuccini, Marta Losito, Romana Maggiora Vergano, Paola Gioia Kaze Formisano, Sabrina Impacciatore e con una performance cameo di Achille Lauro.

La trama del film

Anni da cane racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria.

Per questa ragione, Stella crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.