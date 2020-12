Encanto: ecco il trailer del nuovo classico Disney

Nelle scorse ore la Disney ha annunciato una valanga di nuovi contenuti. Tra questi c’è Encanto, il nuovo classico d’animazione che arriverà il prossimo anno (speriamo anche nei cinema e non soltanto su Disney+).

Per ora sappiamo molto poco riguardo al film, ma possiamo farci un’idea grazie al mini teaser che è stato pubblicato proprio dalla Disney.

This Fall, Walt Disney Animation Studios’ all-new film Encanto takes you to Colombia, where a magical family live in a magical home. Directed by Byron Howard and Jared Bush, co-directed and co-written by Charise Castro Smith, and music written by Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/bdxag3SzPv

— Disney Animation (@DisneyAnimation) December 11, 2020