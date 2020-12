Loki: il trailer e la trama della nuova serie su Disney Plus!

Trailer serie Loki: il fratello di Thor ottiene finalmente uno spazio tutto suo in un nuovo imperdibile prodotto in arrivo su Disney Plus e presentato al Disney Investor Day!

Loki, uno dei personaggi più amati (seppure controversi!) del MCU Universe avrà presto una serie interamente dedicata a lui. Fino ad oggi niente di nuovo sotto al sole, nel senso che la casa di produzione statunitense aveva annunciato l’arrivo della serie su Loki da ormai molto tempo.

Ma è stato soltanto nelle ultime ore che Disney (in occasione dell’incredibile presentazione dell’Investor Day) ha svelato tutte le carte in tavola. Mentre molti di voi dormivano è infatti uscito il primo trailer ufficiale dell’attesissima serie con protagonista Tom Hiddleston, che ha indossato i pan di Loki fin dal primo capitolo di Avengers. Nella serie, fra l’altro, vedremo come attori anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino e Richard E. Grant.

Trailer Serie Loki: tutto quello che sappiamo

“Glorioso”. Questo l’aggettivo con cui Disney ha annunciato il suo nuovo gioiellino. Non ci è dato sapere molto in realtà di questa serie su Loki, se non che arriverà a maggio 2021 su Disney Plus. Almeno per ora non abbiamo una data definitiva, ma immaginiamo che non dovremo aspettare molto per fissarla a calendario.

La cosa interessante è come questa trama verrà sviluppata, visto che (attenzione spoiler!) Loki era morto nel film Avengers- Infinity War. La serie, a quanto pare, troverà una scappatoia temporale a questa sorta di buco di trama, riportando così in vita il personaggio. Il fatto che lui abbia rubato la gemma del tempo (è la scena con cui si apre il trailer) di certo potrebbe dare senso a tutto quello detto fin’ora!

Qui sotto trovate il trailer di Loki!