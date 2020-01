Peter Pan e Wendy: la Disney annuncia un nuovo live action

L’anno è appena iniziato, ma la Disney è inarrestabile nel proporre al suo pubblico nuovi progetti a lungo raggio. L’ultimo riguarda il live action di Peter Pan, dal titolo Peter Pan e Wendy, che sarebbe attualmente in lavorazione secondo quanto dichiarato da DiscussingFilm.

Inizialmente annunciato nel 2016, il progetto era stato poi accantonato. Stando alla fonte le riprese stanno ora per iniziare, la data sarebbe il 17 aprile in Canada. Se il progetto è ormai più che ufficiale poco sappiamo invece della modalità di release di questo film.

Sempre stando a DiscussingFilm, potrebbe darsi che la Disney opti per un film a basso budget scegliendo poi di lanciare il prodotto direttamente sulla piattaforma Disney+. Un po’ come è stato qualche mese fa per Lilli e il Vagabondo. Poche informazioni anche per quel che riguarda la trama di Peter Pan e Wendy, titolo che tra l’altro strizza l’occhio al primo celebre romanzo di Barrie avente come protagonista il celebre bambino che non vuole crescere.

Non è chiaro se si tratterà di una storia inedita o se vedremo un remake in chiave live action del film d’animazione del 1953. Non ci resta insomma che aspettare altre novità in merito.

Nel frattempo pare ufficiale che dietro alla macchina da presa di Peter Pan e Wendy ci sarà il regista David Lowery, già regista de Il drago invisibile. Il film sarà invece scritto da Toby Halbrooks, già sceneggiatore proprio de Il drago invisibile. Alla produzione ci sarà invece Jim Whitaker, già produttore di A Wrinkle In Time.

Peter Pan rappresenta una delle riletture disneyane più amate di sempre. Siamo perciò molto curiosi di sapere come la major sceglierà di riportare sullo schermo, grande o piccolo che sia, questa storia iconica e senza tempo.