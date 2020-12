Loki è ancora vivo? Una possibile spiegazione della serie di Disney Plus

Questa notte, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, Disney ha presentato ai suoi investitori l’infinità di progetti che ha in ballo da qui ai prossimi mesi. Fra gli altri, una delle principali novità è rappresentata dalla serie su Loki, che arriverà su Disney Plus a maggio del 2021. Ma la domanda che tutti si stanno ponendo è: Loki è ancora vivo? Com’è possibile che gli sia stata dedicata un’intera serie e in quale parentesi temporale si sviluppa?

Loki è ancora vivo: ecco le possibili teorie sulla serie Disney Plus



Essendo passati ormai ben possiamo permetterci di partire dal presupposto che tutti voi ricordiate come era andata a finire la storia di Loki in Avengers – Infinity War. L’amatissimo personaggio interpretato da Tom Hiddleston l’aveva infatti ucciso il terribile Thanos, che lo soffoca.





Tutto chiaro, dunque? Beh mica tanto! Erano infatti già in molti i fan a pensare che il Dio dell’inganno, nonché fratello di Thor, avesse in realtà ben altre armi dalla sua parte. E sorprese con le quali stupirci.

Tantissimi fan del MCU Universe si erano domandati che cosa fosse realmente successo a Loki dopo che quest’ultimo aveva rubato il Tesseract in Avengers Endgame, proprio alla luce della sua morte in Avengers: Infinity War.

La scena ce l’avevano spiegata in particolare i fratelli Russo in una recente intervista:

Lo scopo [di Captain America] era quello di correggere le linee temporali passate nei punti in cui le pietre erano state prese […] La questione diventa complicata, ma sarebbe impossibile per Cap aggiustare la linea temporale fino a che non trova Loki perché lui, nel mentre, ne ha creata una propria. Nell’istante in cui Loki fa qualcosa di così drastico come prendere la Pietra dello Spazio, crea una ramificazione della realtà.

La serie, dunque, potrebbe essere proprio la nuova linea temporale creata dallo stesso Loki in Endgame. Non ci resta che aspettare l’arrivo dello show su Disney Plus per scoprire tutta la verità, ancora un po’ di pazienza ragazzi!