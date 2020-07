Hamilton: chi è il personaggio del musical di Lin-Manuel Miranda

Sbarcato su Disney+ recentemente grazie a una versione filmata, Hamilton è senza alcun dubbio il musical del momento. Ideato completamente da Lin-Manuel Miranda, noto negli ultimi anni proprio per le sue collaborazioni con la major del topo, il musical è ispirato alle reali vicende di Alexander Hamilton.

Nonostante sia stato uno dei padri fondatori degli USA insieme a George Washington e Benjamin Franklin, Alexander Hamilton non gode della stessa fama.

Ecco chi era questa particolare figura, che cosa ha fatto e perché il suo viso è stampato sulla banconota da 10 dollari.

Chi è Alexander Hamilton?

Nonostante il musical ricalchi in modo abbastanza fedele le vicende della vita di Hamilton, la realtà dei fatti si discosta da quello che avviene sul palcoscenico.

Nato ai Caraibi, dove trascorre parte dell’infanzia, Alexander arriva negli Stati Uniti quando ancora il paese è una colonia inglese. Qui contribuirà non solo al processo di indipendenza, ma si renderà protagonista della scena economica. Non a caso è lui a essere universalmente ricordato come il fondatore di Wall Street.

Generale impegnato sul fronte della liberazione del paese, Hamilton ha sempre portato avanti l’attività politica insieme a quella economica. Le sue competenze lo resero tra i protagonisti dell’ideazione della Costituzione degli Stati Uniti nel 1787. Successivamente fu il primo Segretario del Tesoro del paese, contribuendo a istituire una banca nazionale riconosciuta dai singoli stati.

Come raccontato nel musical morì in duello con Aaron Burr in seguito alle ferite riportate dall’arma da fuoco.

Per anni “snobbato” e poco conosciuto, Hamilton ha conosciuto una nuova popolarità proprio grazie al musical di Lin-Manuel Miranda. Questa rinnovata fama ha fatto sì che la banconota da 10 dollari dove è raffigurato non fosse modificata.