Emma Muscat: Turn back time è il titolo del nuovo singolo?

Emma Muscat, cantante maltese di Amici 17, ha voluto condividere con tutti i suoi fan lo spoiler di un nuovo videoclip musicale. Il video, realizzato ovviamente prima della quarantena, è accompagnato dalla scritta “#turnbacktime: siete pronti?”. Soltanto pochi giorni fa, inoltre, Emma ha pubblicato una foto in cui tiene in mano una sveglia e pronuncia quelle stesse parole.

La cantante, dunque, sembra proprio voler suggerire che Turn Back time è il titolo del suo nuovo singolo o, perché no, del suo nuovo disco. In effetti, dopo l’album Moments rilasciato in seguito alla partecipazione ad Amici, i fan non vedono l’ora di ascoltare il suo nuovo progetto discografico. Emma Muscat, inoltre, non ha tenuto nascosto che nei mesi scorsi si è rimessa al lavoro in studio di registrazione.

La nostra videointervista, ecco cosa la cantante ci ha rivelato

Recentemente, la redazione di Ginger Generation ha avuto l’occasione di incontrare Emma Muscat in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo. Vicolo Cieco, questo il titolo del pezzo, una canzone trascinante e molto diversa dai suoi precedenti successi!Il brano sarà, dunque, il primo estratto ufficiale dal nuovo disco di Emma Muscat.

Nella nostra intervista, che trovate qui, l’artista ci ha raccontato che il disco uscirà quest’anno. Almeno per il momento, in ogni caso, Emma non ci ha voluto rivelare molto su questo suo nuovo progetto. Quello che sappiamo per certo è che la cantante ha deciso di sperimentare per la prima volta la scrittura di canzoni in italiano! Lo dimostra il fatto che prima di Vicolo cieco, la cantante ha collaborato con tre bravissimi rapper italiani: l’ex fidanzato Biondo, Shade e Junior Cally.