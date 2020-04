Ragazzi, ci siamo! Dopo mesi di sfide, di canzoni, di coreografie, di lacrime ed emozioni sta per concludersi Amici 19! Questa sera, 3 aprile, andrà in onda su Canale 5 la tanto attesa finale che incoronerà il vincitore di questa edizione!

Si tratterà, come saprete, della prima e unica finale nella storia di Amici senza pubblico. L’ultima puntata di Amici 19 andrà in onda in diretta senza le urla e gli applausi dei fan dei ragazzi, che per motivi di salute pubblica rimarranno (giustamente!) chiusi in casa.

Maria de Filippi, per l’occasione, si è dovuta organizzare anche con la giuria dei giornalisti esperti di settore. Tutti i componenti della speciale regia che consegnerà il premio della critica di questa edizione saranno infatti in collegamento in diretta da remoto.

Una finale particolare, dunque, ma non per questo priva di emozioni!

I finalisti di Amici 19: ecco chi sono

Clicca qui per acquistare Genesi di Gaia





Clicca qui per acquistare Va tutto bene di Giulia!





A giocarsi il tutto e per tutto saranno due ballerini e due cantanti. Stiamo parlando dei due cubani Nicolai e Javier, che dopo tanti battibecchi hanno deciso di fare pace, e Gaia e Giulia. Queste ultime due, fra le altre cose, si scontreranno anche per guadagnarsi lo speciale premio TIM Music.

Qui sotto, nel frattempo, vi ricordiamo che potete votare il vostro finalista preferito!

Come seguire la finale di Amici 19 in tv e in diretta streaming

Clicca qui sotto per attivare la prova gratis di Disney Plus!

L’appuntamento con la finalissima di questa sera è fissato alle ore 21:20 circa su Canale 5. Vi ricordiamo che avrete la possibilità di seguirla anche in streaming da computer, smartphone o tablet cliccando qui.

Chi vincerà? Non ci resta che attendere!