Food n’ Drinks, la trap bashment di V3N3R3 debutta a X-Factor. Food n’ Drinks è il primo singolo di V3N3R3, presentato per la prima volta durante la seconda puntata del talent show e disponibile da venerdì 25 settembre in tutte le piattaforme digitali.



Il pezzo è un brano sospeso tra le moderne sonorità trap e le ruvidità del bashment, un sottogenere del reggae. V3N3R3, nome d’arte di Lorenzo Negro, ha voluto unire il suo background legato ai ritmi in levare dalla musica caraibica con le rime e i timbri della trap. Il suo particolare stile “strascicato” mescola elementi dello slang statunitense con accenti provenienti dal mondo dancehall reggae, coniugando una tematica ironica con un mood emotivo e per certi versi triste.

Il significato dell’inedito portato a X Factor 2020

Il testo, come spiega l’autore, tratta dell’argomento cibo e bevande. Non si tratta né di una critica verso il junk food, né d’altro canto di un’esaltazione dell’alimentazione sregolata. V3N3R3 fotografa e analizza giocosamente le abitudini alimentari delle generazioni a lui contemporanee. Con il suo approccio ironizza sul fatto che tante volte si mangia e si beve per noia, come a colmare un vuoto. Gli esempi di note catene e marchi internazionali citati nel testo, sono simboli di come si è venuto a creare un sistema per appagare questo tipo di bisogni.

L’esibizione di X-Factor si è conclusa con il superamento dell’audizione determinato da 3 sì su 4 e i complimenti dei giudici. Il singolo “Food n’ Drinks” sarà accompagnato dall’omonimo videoclip ufficiale di prossima pubblicazione.

