Il 15 settembre è sbarcato in edicola un nuovo, importante e interessantissimo progetto di Fraffrog e RichardHTT! I due youtuber, amatissimi dai giovani, hanno infatti dato vita al loro primo fumetto sceneggiato interamente da loro e intitolato Le Avventure di Rupert e il Riccio!

I due content creator, che per Shockdom avevano già pubblicato insieme “Il DucoMentario”, fanno dunque il loro esordio in veste di sceneggiatori. Le avventure di Rupert e il riccio è un trimestrale che rappresenta al 100% il loro animo creativo e giocoso. La storia di Rupert e il riccio è un’avventura carica di ironia e nonsense che, siamo sicuri, appassionerà un sacco di giovani lettori!

Fraffrog e RichardHTT sono molto popolari sul web. I rispettivi canali YouTube sono seguiti da un totale di oltre 1 milione e 500mila utenti. I loro video contano quasi 250 milioni di visualizzazioni. Da diversi anni creano insieme contenuti originali di animazione e collaborano con i principali brand di intrattenimento.

Con loro due noi di Ginger abbiamo avuto la fortuna di scambiare quattro chiacchiere proprio in occasione del primo numero di Le avventure di Rupert e il Riccio. Nel corso della nostra intervista, i due creator ci hanno raccontato com’è nato il progetto, in che cosa i due personaggi somigliano loro e ci hanno dato un sacco di consigli per poterci avvicinare al loro percorso!

Non perdetevi la nostra video intervista esclusiva con Fraffrog e RichardHTT!

Fraffrog e RichardHTT parlano di Le avventure di Rupert e il riccio

Ecco la trama di Le avventure di Rupert e il Riccio