My Lady Jane: ecco perchè è stata ufficialmente cancellata

My Lady Jane è stata ufficialmente cancellata. Ma quali sono i veri motivi? Perchè Amazon ha scelto di non rinnovare la serie per la sua seconda stagione? Ecco tutto quello che dovete sapere sulla cancellazione di My Lady Jane.

My Lady Jane: le ragioni della cancellazione della serie

Prime Video non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle regioni che hanno spinto la piattaforma a cancellare lo show ma in realtà i motivi sono presto detti.

La serie non avuto le visualizzazioni che Prime si aspettava. Il pubblico ha lodato lo show per il cast, la particolarità dello storia e il tono pop e irriverente della narrazione ma la serie non è mai arrivata nella Top 10 settimanale delle serie più viste negli Stati Uniti. Mai nemmeno nella settimana di lancio.

My Lady Jane non è una serie a basso budget perchè richiede l’utilizzo di effetti visivi e il rapporto costi risultati per Amazon non è stato sufficiente per garantire il rinnovo. Ma non è l’unico motivo. Emily Bader interprete di Jane sarà a breve impegnata sul set Netflix del primo film tratto da un romanzo di Emily Henry (People We Meet on Vacation) e Harry Ashton che nello show Amazon interpretata il ruolo del fratello del protagonista è ora alle prese con il nuovo spin-off di GOT, Il cavaliere dei sette regni. Insomma gli attori al momento non sarebbero stati disponibili per ritornare subito sul set rallentando così i tempi di produzione di una seconda stagione che forse non sarebbe stata pronta prima del 2026.

Perciò considerato tutto quanto Amazon ha scelto di non rinnovare My Lady Jane. Dubitiamo che anche gli altri romanzi delle autrici diventeranno mai prodotti live action. Peccato che la storia di My Lady Jane non fosse davvero finita e quindi rimarremo con un finale tronco. Forse sarebbe stato meglio creare una mini serie. Voi quanto siete tristi per questa cancellazione?

Potrebbe interessarvi anche: