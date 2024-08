Disney D23: tutte le novità annunciate durante la convention

Anche quest’anno il Disney D23 si è concluso con tanti annunci e novità che riguardano il mondo Disney. Queste le parole di Bob Iger, CEO di The Walt Disney Company:

Il nostro profondo legame con i fan, forgiato in un secolo di storytelling, è oggi più forte che mai”, ha affermato, “grazie alla forza ineguagliabile dei nostri studi creativi, al grande appeal dei nostri brand e franchise, e ai modi innovativi con cui diamo vita alle nostre storie nei nostri parchi a tema e in tutte le nostre esperienze.

Gli annunci del D23 nel dettaglio

Oceania 2: è stato presentato un nuovo trailer del film alla presenza di Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson che tornano a doppiare Maui e Vaiana. I fan hanno potuto ascoltare per la prima volta “We’re Back”, brano inedito scritto dalle vincitrici del Grammy Abigail Barlow e Emily Bear, una delle tante nuove canzoni presenti nel film che riunisce Vaiana e Maui in un nuovo viaggio.

Il film arriverà al cinema il 27 novembre.

Zootropolis 2: In Zootropolis 2, che uscirà nelle sale nel 2025, i detective Judy Hopps e Nick Wilde si ritrovano sulle tortuose tracce di un misterioso rettile che arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città dei mammiferi. Per risolvere il caso, Judy e Nick devono recarsi sotto copertura in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro crescente collaborazione viene messa alla prova come mai prima d’ora.

Mufasa: Il Re Leone: Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando non incontra un leone comprensivo di nome Taka. Diretto da Barry Jenkins il film racconta le vicende di Mufasa prima che diventasse il re leone. Mufasa: Il Re Leone, che arriverà nelle sale italiane il 19 dicembre 2024.

Biancaneve: Il film è una rivisitazione in live-action della classica fiaba e arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025.

Altri annunci del D23

Jennifer Lee ha confermato che Frozen 3 è attualmente in lavorazione e che uscirà nel 2027. Ma non solo tante altre novità sul fronte animazione con la prima serie originale prodotta da Disney Pixar, Win or Lose, che arriverà in streaming su Disney+ a dicembre mentre nel 2025 arriverà il nuovo lungometraggio Elio oltre alla serie Dream Productions, ispirata al mondo di Inside Out. Annunciato inoltre Hoppers nuovissimo film Pixar che presenta Mabel, un’amante degli animali che coglie l’opportunità di utilizzare una nuova tecnologia per “far saltare” la sua coscienza in un animale robotico che sembra reale e Toy Story 5 che riporta sul grande schermo Woody e Buzz. Entrambi arriveranno nel 2025. Annunciato anche il terzo capitolo de Gli Incredibili.

Ottime notizie anche per i fan di Avatar dal momento che Avatar: Fire and Ash arriverà nelle sale a dicembre 2025. Novità anche per quello che riguarda gli universi Star Wars e Marvel con Skeleton Crew che debutterà il 4 dicembre di quest’anno mentre la seconda stagione di Andor e la nuova stagione di The Mandalorian debutteranno rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe Agatha All Along arriverà in streaming il 19 settembre mentre nel 2025 arriveranno Captain America: Brave New World e la serie Daredevil: Born Again.

Vi potrebbe interessare anche:

È colpa tua?: teaser e data d’uscita del film