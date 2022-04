Amici 21 – Serale 23 aprile: LDA è eliminato, Nunzio protesta

LDA è stato eliminato durante la sesta puntata del Serale di Amici 21, trasmessa questa sera su Canale 5.

LDA è eliminato da Amici 21

La prima manche di questa sera ha visto vincere la squadra Todaro – Cuccarini contro Zerbi – Celentano e ha inviato al ballottaggio LDA.

Il cantante, primo eliminato provvisorio di questa sera, ha accusato il colpo definendo meritato il rischio di lasciare il talent, a causa di un momento no che ha attraversato negli ultimi giorni.

La seconda manche ha decretato la rivincita di Zerbi – Celentano contro i Cuccatodo. A finire al ballottaggio è stato in questo caso Nunzio.

Dopo il nuovo, divertente, guanto di sfida tra i professori che ha visto tornare ad Amici il famigerato Perla Blu, è stata la volta di una partita tra Zerbi – Celentano contro Pettinelli – Peparini.

Il terzo eliminato provvisorio della squadra sconfitta di questa manche è stato Dario che ha affrontato dunque uno scontro finale con LDA e Nunzio.

Salvato dalla giuria Dario e dopo due esibizioni a testa per gli altri due ragazzi, l’eliminazione definitiva è stato comunicata una volta che tutti i concorrenti sono rientrati in casetta.

“Uscire con te non è nemmeno una sconfitta, è un onore uscire contro di te, se mi butti fuori cerca di fare il c**lo a tutti“, dichiara Nunzio il cui destino è bilico come quello di LDA che è diventato uno dei suoi migliori amici, oltre che un compagno di scherzi.

Dopo queste affermazioni, il ballerino cede alle lacrime. “Ti voglio bene, voglio bene a tutti. Oggi me ne devo andare perché più di questo non posso fare”, esplode nel pianto Nunzio rivolgendosi ad Albe e ad Alex.

“E’ brutto, ho delle sensazioni strane. Anche se resto non sono fiero di me“, commenta intanto preoccupato LDA. Arriva il collegamento con Maria: “Non voglio fare troppe premesse. Esci tu Luca”.

“Luca no, perché devi uscire tu!“, protesta Nunzio. Luca consola il ragazzo ” Io non ci sto più con la testa, tu sì. E’ palese agli occhi di tutti che non sono più quello del pomeridiano“.

“Siete stati una seconda famiglia, vi porterò nel cuore tutta la mia vita, avete fatto migliorare Luca“, dichiara LDA rivolgendosi a tutti i ragazzi che lo hanno accompagnato in questa lunga avventura ad Amici.

Il cantante ringrazia anche Maria De Filippi: “Tramite me hai aperto gli occhi a tante persone, mi hai fatto diventare Luca. Mi hai dato la possibilità di farmi conoscere“.

“Tuo padre non si è mai fatto sentire con me neanche una volta quest’anno, nonostante abbia il mio numero di telefono, credo per una questione di correttezza“, confessa la conduttrice.

LDA, dunque, abbraccia e saluta definitivamente il compagno di stanza Albe e gli altri ragazzi di Amici. “Continua a volare, vola, volate“, sono le sue ultime parole nel talent show.