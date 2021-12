Emily in Paris 2 da domani su Netflix: Dove eravamo rimasti?

Da domani Netflix renderà disponibile sulla piattaforma i nuovi episodi di Emily In Paris (scopri il trailer qui). Se non avete fatto in tempo a rifare una maratona ecco dove eravamo rimasti.

Nel finale Emily sembra aver trovato un suo equilibrio almeno su piano lavorativo. L’ultima sfilata ha avuto un gran successo e Sylvie riesce a tollerarla e a collaborare. Insomma ha guadagnato forse non la sua stima ma almeno la fiducia della scorbutica capa. Sul piano sentimentale invece le cose sono un po’ più complicate. Infatti, Mathieu è innamoratissimo e ha già in programma un viaggio in Costa Azzurra.

Nell’ultima puntata di Emily in Paris la ragazza accetta ma non senza ripensamenti. Infatti, la sera precedente lei e Gabriel si sono finalmente dichiarati. Tuttavia, la notizia più sconcertante è che l’affascinante cuoco non parte più per la Normandia. Infatti, grazie ad Antoine che ha investito nel ristorante può rimanere. Non dimentichiamo poi che la ragazza è arrivata in Francia per lavoro ma potrebbe anche tornare a Chicago. Sarà poi interessante continuare a seguire la carriera dell’amica Mindy.

Scopri qui i look più belli della prima stagione di Emily In Paris

A chi Emily darà il suo cuore? Sceglierà o starà un po’ sola nella città dell’amore? Grazie al trailer e alle prime immagini scopriamo che la location da sogno non sarà più solo Parigi ma anche la costa azzurra e in particolare Saint Tropez. Ci saranno grandi feste, amicizie, lavoro, eventi e intrighi amorosi. Tra piscine, spiagge, alberghi e chissà quali altri sorprese arriveranno nella vita dell’americana arrivata in Francia!