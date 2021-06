Elite 5 – Netflix: Cosa possiamo aspettarci dalla prossima stagione?

La quarta stagione del thriller teen drama spagnolo Elite non ci ha emozionato o colpito particolarmente (leggi la recensione qui). Tuttavia, la serie ha già avuto il via libera per il rinnovo e le riprese della quinta stagione sono in corso da Marzo. Dopo aver visto l’ultimo episodio ci chiediamo: Come potrebbe proseguire la storia?

L’ultimo episodio di Elite 4 ha un finale drammatico che vedrà i ragazzi de Las Encinas nuovamente alle prese con un reato da nascondere. Il colpevole dell’omicidio di Armando è Guzman che insieme a Rebe (Claudia Salas) e Samuel getterà il corpo nelle acque del lago. Nessuno al di fuori di loro è a conoscenza del reato. Inoltre, Guzman parte alla fine dell’episodio insieme ad Ander per un giro del mondo. Se nessuno parla sarà difficile risalire a loro.

Tuttavia, la polizia sta ancora indagando su chi abbia aggredito Ari quella notte. Quanto ci metteranno a scoprire la storia che lega Mencia a Armando? L’uomo è infatti ricco e facoltoso e la sua scomparsa farà notizia. Rebe e Samuel manterranno il segreto? La ragazza, per rassicurare Mencia, terrorizzata all’idea che Armando torni, potrebbe raccontarle la verità. Sarà poi interessante capirà come evolverà il rapporto di Rebe con la madre.

In Elite 5 avremo poi la possibilità di capire se il principe Philippe pagherà finalmente per gli abusi e le molestie che la sua famiglia nasconde da tempo. Il ragazzo infatti ha registrato una confessione a Elodie (molestata in precedenza) esortandola a farne ciò che vuole. Ci sarà giustizia? Cayetana lo perdonerà o troverà un nuovo principe azzurro? Omar reggerà all’assenza di Ander? Samuel racconterà la verità a Ari o manterrà il segreto?

Le risposte a queste e altre domande potrebbero arrivare presto dato che le riprese stanno procedendo rapidamente.