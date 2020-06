Elisa Maino: ecco la trama dei libri a cui sarà ispirata la sua serie tv!

Su Ginger Generation ve l’avevamo raccontato qui. Elisa Maino, in una recente intervista concesaa a Grazia ha rivelato quello che sarà il suo prossimo progetto lavorativo. La nota influencer ha infatti raccontato di essersi messa al lavoro sulla creazione di una serie tv ispirata ai suoi libri.

Nell’intervista, Elisa Maino ha rivelato di essere stata contattata da ben due giganti dello streaming per questo progetto. Purtroppo, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, tutto quello a cui stava lavorando è attualmente in stand by. Le registrazioni della serie, insomma, sono per ora bloccate.

Nell'attesa che la serie sia disponibile, scopriamo insieme i due libri di Elisa Maino a cui sarà ispirata!





Ecco la trama del libro!

La scuola è finalmente finita! E ora si va verso Riccione! La crema solare, i locali sulla spiaggia, la musica e cantare a squarciagola fino all’alba, ma… Ops! Questa è un’altra storia! Per Evy, sguardo color nocciola, testa tra le nuvole e passione per la danza, lo scenario sarà ben diverso. Ad aspettarla, via da Milano e soprattutto a troppi chilometri dal mare, ci sono la nonna Lea, un concentrato di saggezza e crostate alla frutta, e Alice, vecchia amica dalla bellezza genuina, sempre convinta di non essere abbastanza. Tra i boschi Evy si imbatte in Chris, il lupo solitario che quando nessuno lo guarda ama tuffarsi nelle acque del lago, cristalline come i suoi occhi. Evy e Chris appartengono a due mondi diversissimi, ma hanno una cosa in comune: sono dei gran testardi, pronti a tutto per difendere i propri ideali. Lo scontro è assicurato e, come se non bastasse, in mezzo alla natura incontaminata non c’è spazio per la tecnologia. Esatto: nessuna connessione internet! Come sopravvivere a un’estate senza social? Senza poter chattare con gli inseparabili Leila e Jhonny, partiti per una vacanza da urlo? In vetta alla montagna dove ha trascorso l’infanzia, per la prima volta Evy alzerà gli occhi dallo smartphone: solo così troverà il coraggio di seguire il suo sogno, e scoprirà un panorama che non ha bisogno dei filtri di Instagram per essere perfetto.





