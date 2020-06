DJ Matrix torna con un nuovo singolo. E che singolo! Uscirà infatti il prossimo 5 giugno su tutte le piattaforme di streaming e negli online storie Faccio la brava! Il brano, che promette di essere un nuovo tormentone, sarà un pezzo che vedrà come collaboratori d’eccezione Amedeo Preziosi e Cristina d’Avena!

Ecco il post Instagram con l’annucio della canzone Faccio la brava!

Faccio la brava, vi informiamo, sarà contenuto all’interno della compilation “MUSICA DA GIOSTRA VOL. 7” di DJ MATRIX in uscita il 19 giugno.

Questa canzone è il mix perfetto tra la musica dance di ieri, e in particolare degli anni ’90, e quella di oggi. La collaborazione straordinaria tra i tre artisti racconta in chiave ironica la storia di una ragazza che rassicura il fidanzato molto geloso, in un “botta e risposta” interpretato dall’indiscussa regina delle sigle Cristina D’Avena che per la prima volta si cimenta in un brano pop/dance e Amedeo Preziosi, popolare youtuber che sta raccogliendo grande successo nel suo nuovo percorso musicale (giunto già al sesto singolo). Artefice di tutto è Dj Matrix, uno dei DJ più seguiti ed apprezzati in Italia e dal popolo del web, che ha collezionato oltre 140 milioni di streaming.

MUSICA DA GIOSTRA VOL. 7: ecco tutto quello che c’è da sapere sul disco!

Attivate subito la prova gratuita di Disney Plus! Cliccate qui!



Dopo il grande successo dello scorso anno di “Musica Da Giostra vol. 6”, entrato direttamente al primo posto nella classifica delle compilation più vendute FIMI/GfK Italia, venerdì 19 giugno esce “MUSICA DA GIOSTRA VOL. 7”.

“Musica Da Giostra” è un format musicale creato da Dj Matrix nel 2015 che coniuga la musica dance con vari generi musicali particolarmente apprezzati tra i giovani. Volume dopo volume, “Musica Da Giostra” ha visto di anno in anno aumentare gli appassionati di musica dance, diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del genere musicale.