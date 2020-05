Nella pancia della balena di Samuel Heron ft. The Kolors (audio e testo)

Da venerdì 29 Maggio è disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali Nella pancia della Balena il nuovo singolo di Samuel Heron feat. The Kolors. Il brano è in uscita su etichetta Polydor e segna l’approdo del giovane e talentuoso artista nella famiglia di Universal Music Italy.

Audio

Testo

Paparaparapa’

Paparaparapa’

Paparaparapa’

ma lo sai che mi manca

Sotto le macerie ho trovato un fiore

mi manca il gelato al gusto di limone

che in realtà non prendo mai

ma ricorda il calore

di quell’estate bollente

ma che bello il dolce far niente

che è un lusso se poi ci pensi

accendo gli incensi

lacrimoni densi

come facevamo da piccoli scappare veloci

nei vicoli

la vita è piena zeppa di spigoli

impazzisco per le tue

lentiggini

la focaccia che è appena sfornata

il rumore di una litigata

in quartiere sai che c’è quella matta

e dice che che la terra sia piatta

Paparaparapa’

Paparaparapa’

Paparaparapa’

ma lo sai che mi manca

Il traffico tornando la sera

il sabato e la gente che sclera

balliamo nella pancia in una balena

e se c’è il traffico ma chi se ne frega

il sabato bel tempo si spera

balliamo nella pancia della balena

ripariamoci dalla bufera

Sotto alla corazza ho trovato un cuore

io sono il veleno tu sei la pozione

un problema la soluzione

ma che bello l’amore

il temporale con i lampi

la fatica il sudore i crampi

sai oggi forse un po’ mi manchi

se poi fallisci ci riprovi non siamo

nati sugli allori

ma rovinati in mezzo ai rovi non ci ferma

quell’odio che covi

da bambini in giro con i sandali siamo

cresciuti come vandali è inutile

che t’incavoli la festa è finita

per terra i coriandoli

Paparaparapa’

Paparaparapa’

Paparaparapa’

ma lo sai che mi manca

Il traffico tornando la sera

il sabato e la gente che sclera

balliamo nella pancia in una balena

e se c’è il traffico ma chi se ne frega

il sabato bel tempo si spera

balliamo nella pancia della balena

ripariamoci dalla bufera