Elisa Maino: preziosi consigli su cosa fare restando a casa

“Io resto a casa” non è più un hashtag o uno slongan ma un obbligo da rispettare assolutamente. Ma cosa si può fare avendo tutto questo tempo a disposizione? Tanti personaggi famosi provano a dare dei suggerimenti, tutti validi, in base al proprio gusto personale e alle proprie attitudini. Secondo noi, quelli di Elisa Maino possono rivelarsi davvero preziosi.

L’influencer e TikToker ha fatto ricorso al suo profilo Instagram per dare dei consigli. I suggerimenti di Elisa Maino, in questo particolare frangente, possono aiutarci a ritornare ad apprezzare le piccole cose. Ma anche a migliorare il rapporto con noi stessi aumentando la nostra consapevolezza personale e sul mondo che ci circonda.

Fermiamoci e pensiamo, tanto abbiamo tempo. Amo fare un salto nel passato, riguardare foto e video vecchi, e riuscire a percepire le stesse emozioni di quell’attimo. Ora sono a casa, la scuola si fa online, gli impegni sono tutti saltati, sembra di vivere in un film. Ogni mattina mi sveglio, pensando di uscire, di fare una passeggiata, di rivedere i miei compagni di classe…ma un attimo dopo torno alla realtà. Una realtà che non ci appartiene, in cui stiamo a casa, in cui siamo malinconici, in cui abbiamo così tanto tempo per pensare che riempiamo la nostra mente di paranoie. Ma…dobbiamo essere positivi. Riempiamo il nostro tempo. Chiamiamo chi amiamo, prendiamoci cura di noi, cuciniamo, alleniamoci, studiamo… niente panico. Questo virus ha fermato il mondo intero, eppure non dobbiamo perdere la calma. godiamoci la tranquillità della nostra famiglia e della nostra casa, riscoprendo la bellezza delle piccole cose. Questo momento passerà, sono convinta, passerà e torneremo tutti più forti di prima. Ora, per la sicurezza di tutti, è tempo di stare a casa. Rimaniamo distanti oggi per riabbracciarci con più calore domani.