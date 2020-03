Coronavirus: tutti i consigli per non annoiarsi stando a casa

Il Coronavirus sta sempre più rapidamente modificando il nostro modo di vivere. La temibile polmonite di Wuhan, che in Italia ha già mietuto più di 140 morti, ha imposto alle istituzioni di prendere misure molto rigorose. Molti di noi, da un giorno all’altro, si sono ritrovati costretti a chiudersi in casa per sicurezza!

Al di là delle zone rosse, ancora sotto controllo per la quarantena, sono infatti in tantissimi gli italiani che, volenti o nolenti, hanno deciso di limitare le uscite.

Quali sono, dunque, le opzioni per combattere il rischio Coronavirus senza annoiarsi? Qui sotto trovate tutti i nostri consigli!

Cominciare una serie TV…ancora meglio se esclusiva!

Riscoprite il mondo incantato delle piattaforme di streaming! Iscrivendovi a servizi di streaming come DisneyPlus avrete la possibilità di passare il tempo a casa andando alla ricerca di nuove storie e personaggi. La piattaforma, vi ricordiamo, include una valanga di contenuti super esclusivi ed originali, come l'imperdibile serie The Mandalorian o ancora High School Musical The Musical: The Series!



Ovviamente oggi come oggi la scelta delle piattaforme è ampia! A vostra disposizione avete anche Netflix, Amazon Prime Video, Tim Vision….

Leggere un libro…della libreria dei vostri genitori!

Chi di noi, a casa, non ha la classica libreria piena dei volumi preferiti dal papà e dalla mamma? La reclusione forzata a casa causa Coronavirus potrebbe per voi essere un’occasione per scoprire un libro che avete sempre visto sugli scaffali ma mai letto! Andare alla ricerca di nuove pagine potrà soltanto rappresentare ossigeno di ottima qualità per il vostro cervello!

Organizzate sessioni di studio su Skype con gli amici!

Il Coronavirus purtroppo ha messo in crisi anche il sistema scolastico e universitario. Al di là delle lezioni a distanza messe a disposizione dal MIUR organizzatevi con i vostri compagni di classe e di corso su Skype. Studiare in compagnia sarà di certo più piacevole e magari anche produttivo.

Fate qualche esercizio a casa!

L’attività fisica fa sempre bene, sia allo spirito, sia all’anima. Nella vostra stanzetta, o nel salotto di casa, potreste improvvisare delle sessioni di addominali, dei piccoli esercizi cardio, o ancora delle flessioni. Su internet ci sono tanti spsunti a riguardo, provate a spulciare un po’ anche i tutorial dei trainer su Youtube! In alcuni casi non è nemmeno necessario avere attrezzi a disposizione! E tutto questo senza dover uscire di casa con il rischio di contrarre il Coronavirus!