Emma Marrone ha sconfitto la malattia: il suo racconto

Emma Marrone ha finalmente vinto la sua battaglia contro la malattia. La cantante lo confessa con gioia in un’intervista a Grazia. L’ultimo momento di paura si è verificato all’inizio di agosto, quando ha ricevuto una telefonata importante.

Quando ha squillato il telefono, era il mio medico. Ho pensato: Ci risiamo. Ho pensato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia.

La sua storia clinica cominciò all’età di 24 anni quando le venne diagnosticato il cancro all’utero e alle ovaie e affrontò la sua prima operazione. Si presentò poco dopo al provino di Amici e da lì cominciò la sua seconda vita artistica. Nel 2019, quando l’incubo si è ripresentato e stava per uscire il suo ultimo album Fortuna, ha annunciato una pausa dalla musica.

Emma è tornata dunque in ospedale e si è operata nuovamente. Per tranquillizzare i suoi fan circa l’esito positivo dell’intervento, ha pubblicato in quella occasione una foto del suo braccialetto ospedaliero.

Da venerdì 28 agosto sarà in radio e in digitale Latina, il nuovo singolo di Emma Marrone. Il brano, disponibile in pre-save su Spotify, è stato scritto per lei da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella con la produzione dello stesso Dardust.

La cantante racconta con queste parole come è nata questa collaborazione che si preannuncia portatrice di cambiamento e che dunque coincide con la libertà dalla malattia.

Ho ricevuto questa canzone LATINA il giorno del mio compleanno su whatsapp da Calcutta, Faini e Petrella mi sono emozionata. Era inaspettata e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo. Una canzone forte e diretta che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento. Sono solo una canzone e sono qui dentro la radio.

Emma Marrone tornerà live a maggio 2021 con il suo tour nei palazzetti, inizialmente previsto ad autunno 2020.