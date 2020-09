Marvel 616: online il primo trailer dello show Disney+

È online il primo trailer dello show Disney+, Marvel 616. Un progetto che si promette di esplorare la cultura, l’influenza e l’impatto dell’universo della Casa delle idee nel mondo esterno. Ogni documentario, diretto da un regista diverso, approfondisce i legami tra cultura pop, narrazione e fandom del Marvel Universe. La docuserie arriverà su Disney+ il prossimo 20 novembre. Il trailer, che vi mostriamo nel nostro articolo, è ricco di anticipazioni e scene. Un piccolo assaggio di ciò che ci attende. Lo show vuole mostrarci come sia possibile un incontro diretto tra fantasia e mondo reale e come le due dimensioni possano intrecciarsi.

MARVEL 616: LE PUNTATE CHE COMPORRANNO LA DOCUSERIE

Qui di seguito vi mostriamo le puntate che comporranno Marvel 616:

Japanese Spider-Man diretta da David Gelb

Higher Further Faster diretta da Gillian Jacobs

Amazing Artisans diretta da Clay Jeter

Lost and Found diretta da Paul Scheer

Suit Up! diretta da Andrew Rossi

Unboxed diretta da Sarah Ramos

The Marvel Method diretta da Brian Oakes

Marvel Spotlight diretta da Alison Brie

CONOSCEREMO ARTISTI DI FAMA MONDIALE

Come leggiamo da Movie Player, gli episodi di Marvel 616 affronteranno argomenti includenti tutti gli artisti Marvel di fama internazionale e le donne “pionieristiche” della Casa delle idee. Sarà, inoltre, un’occasione per conoscere personaggi dimenticati e molto, molto altro. Marvel 616 è una produzione Supper Club e Marvel New Media. Come produttori esecutivi della serie troviamo: Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go e Sarah Amos per Marvel; Jason Sterman, Brian McGinn e David Gelb per Supper Club. Qui di seguito il trailer di Marvel 616.

Disney+ | Marvel 616 - Tutti gli Episodi In Streaming dal 20 Novembre

LA RACCOLTA DI FIGURINE PANINI

Nel 2020 la Marvel compie 80 anni di vita. La Casa delle idee, così come la conosciamo noi, ha iniziato il suo percorso nel 1940, periodo in cui il mondo del fumetto americano era in piena era Golden Age. Di storie, colpi di scena, supereroi e villain ne abbiamo visti in questi decenni, Un’ascesa che è continuata toccando la Silver Age fino ad arrivare all’epoca attuale. Una storia lunga e avvincente, quella di supereroi quali Capitan America, Spider-Man e Wolverine, che oggi possiamo rivivere con la raccolta di figurine Panini: Marvel: 80 Years. Un’occasione per conoscere le saghe principali dell’universo fumettistico e dei suoi personaggi. L’appuntamento è in edicola!

Quali impressioni vi ha dato il trailer di Marvel 616? Dite la vostra!