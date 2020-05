Lady Gaga e Ariana Grande: anteprima del testo di Rain On Me!

Il 22 maggio potremmo finalmente ascoltare questa collaborazione che ha già dell’epico. Stiamo parlando di quella tra Lady Gaga e Ariana Grande che è stata annunciato come secondo singolo ufficiale dell’album Chromatica della Germanotta, in arrivo il 29 di maggio.

Un featuring attesissimo di cui abbiamo già conosciuto la cover ufficiale e che adesso ci regala anche una piccola anteprima del testo di Rain On Me, questo il titolo del singolo.

Ecco l’anteprima di Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande

Water like misery, teardrops on my face (L’acqua come miseria, lacrime sul mio volto)

Solo una breve frase che le due artiste hanno pubblicato sui rispettivi account di Twitter e Instagram ma che hanno fatto impazzire i fan, che ormai non riescono più ad attendere per questa collaborazione.

Ecco i post pubblicati dalle due artiste sui social:

Oltre alla collaborazione con Ari, una delle artiste pop più in voga negli ultimi anni, Lady Gaga ha collaborato anche il gruppo K-pop Blackpink. Anche la girl band sta di recente spopolando non soltanto in europa ma anche in America, ecco perché Gaga le ha scelte per collaborare insieme. Ne vedremo davvero delle belle in questo nuovo album di Miss Germanotta.