TikTok: come partecipare alla challenge #MuseoACasa

Su TikTok arriva la nuova challenge #MuseoACasa in occasione della Settimana dei Musei. Alcuni dei nostri creator preferiti hanno già partecipato come Emanuele Aloia sulle note del suo ultimo singolo e Stef&Phere di @twoplayersoneconsole.

Come partecipare alla challenge #MuseoACasa

La sfida è corredata anche da uno speciale filtro interattivo realizzato per l’occasione: basterà mettersi in posa come se si fosse in un’opera d’arte, fare click e pubblicare il proprio video con la canzone che più preferite. Tra le tante potete la recentissima ‘Il Bacio di Klimt’ di Emanuele Aloia, o ‘The ballad of Mona Lisa’ di Panic! At The Disco o ancora ‘Mica Van Gogh’ di Caparezza. Insomma, potete sbizzarrirvi come volete!

Inoltre in occasione della Settimana dei Musei ci sarà una speciale live con Martina Socrate direttamente dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze a partire dalle 19.30 del 12 giugno (ve ne parliamo QUI).

Ecco alcuni video

Come seguire le dirette della Settimana dei Musei

Il programma delle live con il co-host dei creator verrà inaugurato martedì 9 giugno dal Naturkundemuseum (@mfnberlin): alle 19:00 ‘Appuntamento con i dinosauri’ con Niko (@nikothec). L’11 giugno, visita alla mostra ‘POMPEII’ tra le stanze del Grand Palais di Parigi (@le_grand_palais); a seguire venerdì 12 giugno Martina Socrate (@martinasocrate) condurrà la diretta dalle Gallerie degli Uffizi (@uffizigalleries) alle ore 19:30. Il 16 giugno sarà la volta del Museo del Prado di Madrid (@museodelprado). Il 18 giugno, alle ore 17, sarà il Rijksmuseum di Amsterdam (@rijksmuseum) a fare un tour guidato dedicato al pittore Rembrandt e ai segreti del museo nazionale olandese con James Lewis (@jamesllewis).