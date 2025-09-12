Ed Sheeran – Camera: Video con Phoebe Dynevor, testo e traduzione

Ed Sheeran è tornato con il disco Play ed il giorno dell’uscita ha regalato ai fan il video ufficiale della ballata romantica per eccellenza di questa nuova Era. Camera è una dolcissima canzone dedicata alla moglie Cherry Seaborn che parla del fatto che non ha bisogno di una macchina fotografica per catturare i ricordi magici vissuti insieme.

Durante la presentazione del disco, ci è stato raccontato che il cantante avrebbe voluto usare i video di una vacanza con la moglie per il video, ma poi ha preferito mantenere privati i loro momenti insieme ed ha deciso di chiedere alla star di Bridgerton Phoebe Dynevor di ricreare una nuova versione di questa storia d’amore.

Diretto dal collaboratore di lunga data Emil Nava, il video musicale ufficiale ritrae infatti le prime fasi di una relazione romantica. Girato interamente su iPhone dalle prospettive dei personaggi, il video mostra la spontaneità semplice e il brivido del nuovo amore sullo sfondo della pittoresca Città Vecchia della Croazia. I protagonisti viaggiano in scooter, vanno per bar fino a notte fonda, e condividono persino il palco in uno degli spettacoli allo stadio di Sheeran.

Guarda il video ufficiale di Camera di Ed Sheeran:

Testo:

[Verse 1]

You should see the way the stars

Illuminate your stunning silhouette

You’re glowing in the dark

I had to count to ten and take a breath

You think that you don’t have

Beauty and abundance but you do

And that’s the truth (Truth)

[Pre-Chorus]

You’re frozen in motion

A perfect picture in the frame

Some visions don’t ever fade

[Chorus]

I don’t need a camera to capture this moment

I’ll remember how you look tonight for all my life

When everything is black and white, your colour’s exploding

There’s somethin’ in the way you shine

I don’t need a camеra when you’re in my eyеs

[Verse 2]

You should see the way this night

Is unfolding beautifully for us

It’s getting late, but I don’t mind

We’ll take this in until the sun comes up

And I think that what we have

Is like every dream I had came true

[Pre-Chorus]

A photo could not show

The way my heart is beating, babe

Some visions don’t ever fade

[Chorus]

I don’t need a camera to capture this moment

I’ll remember how you look tonight for all my life

When everything is black and white, your colour’s exploding

There’s somethin’ in the way you shine

I don’t need a camera when you’re in my eyes

[Bridge]

And then the flash is gone

But I’ll keep holdin’ on

To every little detail in the fabric of the night

Never letting go of that inside

(Ooh)

[Chorus]

I don’t need a camera to capture this moment

I’ll remember how you look tonight for all my life

When everything is black and white, your colour’s exploding

There’s somethin’ in the way you shine

I don’t need a camera

When you’re in my eyes

Traduzione di Camera di Ed Sheeran:

[Verse 1]

Dovresti vedere il modo in cui le stelle

illuminano la tua siluette bellissima

Brilli nel buio

Devo contare fino a dieci e respirare

Pensi di non avere

bellezza e abbondanza ma ce li hai

ed è vero (vero)

[Pre-Chorus]

Sei congelata in movimento

Un’immagine perfetta in una cornice

Alcune immagini non scompaiono

[Chorus]

Non ho bisogno di una macchina fotografica per catturare questo momento

Mi ricorderò di te stasera per tutta la vita

Quando tutto è in bianco e nero, i tuoi colori esplodono

c’è qualcosa nel mondo in cui brilli

Non ho bisogno di una macchina fotografica quando sei nei miei occhi

[Verse 2]

Dovresti vedere come la serata

si sta evolvendo meravigliosamente stasera

Si sta facendo tardi ma non mi interessa

La vivremo finché sorgerà il sole

e penso che quello che abbiamo

è come se ogni mio sogno sia diventato realtà

[Pre-Chorus]

Una foto non può mostrare

il modo in cui il mio cuore sta battendo, piccola

alcune immagini non svaniscono mai

[Chorus]

Non ho bisogno di una macchina fotografica per catturare questo momento

Mi ricorderò di te stasera per tutta la vita

Quando tutto è in bianco e nero, i tuoi colori esplodono

c’è qualcosa nel mondo in cui brilli

Non ho bisogno di una macchina fotografica quando sei nei miei occhi

[Bridge]

e quando il bagliore se ne è andato

continuerò a ricordare

ogni piccolo dettaglio del tessuto di questa notte

non lo lascio andare dentro di me

(Ooh)

[Chorus]

Non ho bisogno di una macchina fotografica per catturare questo momento

Mi ricorderò di te stasera per tutta la vita

Quando tutto è in bianco e nero, i tuoi colori esplodono

c’è qualcosa nel mondo in cui brilli

Non ho bisogno di una macchina fotografica quando sei nei miei occhi