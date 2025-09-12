GingerGeneration.it

Ed Sheeran – Camera: Video con Phoebe Dynevor, testo e traduzione

scritto da Laura Boni
Ed Sheeran è tornato con il disco Play ed il giorno dell’uscita ha regalato ai fan il video ufficiale della ballata romantica per eccellenza di questa nuova Era. Camera è una dolcissima canzone dedicata alla moglie Cherry Seaborn che parla del fatto che non ha bisogno di una macchina fotografica per catturare i ricordi magici vissuti insieme.

Durante la presentazione del disco, ci è stato raccontato che il cantante avrebbe voluto usare i video di una vacanza con la moglie per il video, ma poi ha preferito mantenere privati i loro momenti insieme ed ha deciso di chiedere alla star di Bridgerton Phoebe Dynevor di ricreare una nuova versione di questa storia d’amore.

Diretto dal collaboratore di lunga data Emil Nava, il video musicale ufficiale ritrae infatti le prime fasi di una relazione romantica. Girato interamente su iPhone dalle prospettive dei personaggi, il video mostra la spontaneità semplice e il brivido del nuovo amore sullo sfondo della pittoresca Città Vecchia della Croazia. I protagonisti viaggiano in scooter, vanno per bar fino a notte fonda, e condividono persino il palco in uno degli spettacoli allo stadio di Sheeran.

Guarda il video ufficiale di Camera di Ed Sheeran:

Testo:

[Verse 1]
You should see the way the stars
Illuminate your stunning silhouette
You’re glowing in the dark
I had to count to ten and take a breath
You think that you don’t have
Beauty and abundance but you do
And that’s the truth (Truth)

[Pre-Chorus]
You’re frozen in motion
A perfect picture in the frame
Some visions don’t ever fade

[Chorus]
I don’t need a camera to capture this moment
I’ll remember how you look tonight for all my life
When everything is black and white, your colour’s exploding
There’s somethin’ in the way you shine
I don’t need a camеra when you’re in my eyеs

[Verse 2]
You should see the way this night
Is unfolding beautifully for us
It’s getting late, but I don’t mind
We’ll take this in until the sun comes up
And I think that what we have
Is like every dream I had came true

[Pre-Chorus]
A photo could not show
The way my heart is beating, babe
Some visions don’t ever fade

[Chorus]
I don’t need a camera to capture this moment
I’ll remember how you look tonight for all my life
When everything is black and white, your colour’s exploding
There’s somethin’ in the way you shine
I don’t need a camera when you’re in my eyes

[Bridge]
And then the flash is gone
But I’ll keep holdin’ on
To every little detail in the fabric of the night
Never letting go of that inside
(Ooh)

[Chorus]
I don’t need a camera to capture this moment
I’ll remember how you look tonight for all my life
When everything is black and white, your colour’s exploding
There’s somethin’ in the way you shine
I don’t need a camera
When you’re in my eyes

Traduzione di Camera di Ed Sheeran:
[Verse 1]
Dovresti vedere il modo in cui le stelle
illuminano la tua siluette bellissima
Brilli nel buio
Devo contare fino a dieci e respirare
Pensi di non avere
bellezza e abbondanza ma ce li hai
ed è vero (vero)

[Pre-Chorus]
Sei congelata in movimento
Un’immagine perfetta in una cornice
Alcune immagini non scompaiono

[Chorus]
Non ho bisogno di una macchina fotografica per catturare questo momento
Mi ricorderò di te stasera per tutta la vita
Quando tutto è in bianco e nero, i tuoi colori esplodono
c’è qualcosa nel mondo in cui brilli
Non ho bisogno di una macchina fotografica quando sei nei miei occhi

[Verse 2]
Dovresti vedere come la serata
si sta evolvendo meravigliosamente stasera
Si sta facendo tardi ma non mi interessa
La vivremo finché sorgerà il sole
e penso che quello che abbiamo
è come se ogni mio sogno sia diventato realtà

[Pre-Chorus]
Una foto non può mostrare
il modo in cui il mio cuore sta battendo, piccola
alcune immagini non svaniscono mai

[Chorus]
Non ho bisogno di una macchina fotografica per catturare questo momento
Mi ricorderò di te stasera per tutta la vita
Quando tutto è in bianco e nero, i tuoi colori esplodono
c’è qualcosa nel mondo in cui brilli
Non ho bisogno di una macchina fotografica quando sei nei miei occhi

[Bridge]
e quando il bagliore se ne è andato
continuerò a ricordare
ogni piccolo dettaglio del tessuto di questa notte
non lo lascio andare dentro di me
(Ooh)

[Chorus]
Non ho bisogno di una macchina fotografica per catturare questo momento
Mi ricorderò di te stasera per tutta la vita
Quando tutto è in bianco e nero, i tuoi colori esplodono
c’è qualcosa nel mondo in cui brilli
Non ho bisogno di una macchina fotografica quando sei nei miei occhi

