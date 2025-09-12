Ed Sheeran – Camera: Video con Phoebe Dynevor, testo e traduzione scritto da Laura Boni 12 Settembre 2025 Ed Sheeran è tornato con il disco Play ed il giorno dell’uscita ha regalato ai fan il video ufficiale della ballata romantica per eccellenza di questa nuova Era. Camera è una dolcissima canzone dedicata alla moglie Cherry Seaborn che parla del fatto che non ha bisogno di una macchina fotografica per catturare i ricordi magici vissuti insieme. Durante la presentazione del disco, ci è stato raccontato che il cantante avrebbe voluto usare i video di una vacanza con la moglie per il video, ma poi ha preferito mantenere privati i loro momenti insieme ed ha deciso di chiedere alla star di Bridgerton Phoebe Dynevor di ricreare una nuova versione di questa storia d’amore. Acquista il nuovo disco PLAY! Diretto dal collaboratore di lunga data Emil Nava, il video musicale ufficiale ritrae infatti le prime fasi di una relazione romantica. Girato interamente su iPhone dalle prospettive dei personaggi, il video mostra la spontaneità semplice e il brivido del nuovo amore sullo sfondo della pittoresca Città Vecchia della Croazia. I protagonisti viaggiano in scooter, vanno per bar fino a notte fonda, e condividono persino il palco in uno degli spettacoli allo stadio di Sheeran. Guarda il video ufficiale di Camera di Ed Sheeran: Testo: [Verse 1] You should see the way the stars Illuminate your stunning silhouette You’re glowing in the dark I had to count to ten and take a breath You think that you don’t have Beauty and abundance but you do And that’s the truth (Truth) [Pre-Chorus] You’re frozen in motion A perfect picture in the frame Some visions don’t ever fade [Chorus] I don’t need a camera to capture this moment I’ll remember how you look tonight for all my life When everything is black and white, your colour’s exploding There’s somethin’ in the way you shine I don’t need a camеra when you’re in my eyеs [Verse 2] You should see the way this night Is unfolding beautifully for us It’s getting late, but I don’t mind We’ll take this in until the sun comes up And I think that what we have Is like every dream I had came true [Pre-Chorus] A photo could not show The way my heart is beating, babe Some visions don’t ever fade [Chorus] I don’t need a camera to capture this moment I’ll remember how you look tonight for all my life When everything is black and white, your colour’s exploding There’s somethin’ in the way you shine I don’t need a camera when you’re in my eyes [Bridge] And then the flash is gone But I’ll keep holdin’ on To every little detail in the fabric of the night Never letting go of that inside (Ooh) [Chorus] I don’t need a camera to capture this moment I’ll remember how you look tonight for all my life When everything is black and white, your colour’s exploding There’s somethin’ in the way you shine I don’t need a camera When you’re in my eyes Traduzione di Camera di Ed Sheeran: [Verse 1] Dovresti vedere il modo in cui le stelle illuminano la tua siluette bellissima Brilli nel buio Devo contare fino a dieci e respirare Pensi di non avere bellezza e abbondanza ma ce li hai ed è vero (vero) [Pre-Chorus] Sei congelata in movimento Un’immagine perfetta in una cornice Alcune immagini non scompaiono [Chorus] Non ho bisogno di una macchina fotografica per catturare questo momento Mi ricorderò di te stasera per tutta la vita Quando tutto è in bianco e nero, i tuoi colori esplodono c’è qualcosa nel mondo in cui brilli Non ho bisogno di una macchina fotografica quando sei nei miei occhi [Verse 2] Dovresti vedere come la serata si sta evolvendo meravigliosamente stasera Si sta facendo tardi ma non mi interessa La vivremo finché sorgerà il sole e penso che quello che abbiamo è come se ogni mio sogno sia diventato realtà [Pre-Chorus] Una foto non può mostrare il modo in cui il mio cuore sta battendo, piccola alcune immagini non svaniscono mai [Chorus] Non ho bisogno di una macchina fotografica per catturare questo momento Mi ricorderò di te stasera per tutta la vita Quando tutto è in bianco e nero, i tuoi colori esplodono c’è qualcosa nel mondo in cui brilli Non ho bisogno di una macchina fotografica quando sei nei miei occhi [Bridge] e quando il bagliore se ne è andato continuerò a ricordare ogni piccolo dettaglio del tessuto di questa notte non lo lascio andare dentro di me (Ooh) [Chorus] Non ho bisogno di una macchina fotografica per catturare questo momento Mi ricorderò di te stasera per tutta la vita Quando tutto è in bianco e nero, i tuoi colori esplodono c’è qualcosa nel mondo in cui brilli Non ho bisogno di una macchina fotografica quando sei nei miei occhi