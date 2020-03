Disney+: ecco i nuovi film firmati Disney Nature per il mese della Terra

Come forse saprete ad Aprile si celebra il mese della Terra con una giornata dedicata proprio alla salvaguardia del pianeta, il 22 aprile. In questi tempi in cui c’è davvero necessità di pensare seriamente al futuro della nostra casa, Disney+ ci mostra e ricorda quanto è meraviglioso il luogo in cui viviamo.

A breve saranno disponibili sulla piattaforma Disney nuovi documentari firmati Disney Nature. Una collezione di capolavori per grandi e piccoli che amano immergersi nelle bellezze della natura.

Il catalogo Disney Nature:

La Famiglia di Elefanti, narrato nella versione italiana da Elisa e in quella originale da Meghan, la Duchessa di Sussex, sarà disponibile dal 3 aprile. Lo stesso giorno sulla nuova piattaforma di streaming sarà possibile trovare anche il già annunciato Echo, Il Delfino, con la voce narrante di Cristiana Capotondi nella versione italiana e dell’attrice vincitrice dell’Academy Award® Natalie Portman nella versione originale. Dopo la sua uscita, lo scorso anno, nelle sale cinematografiche americane, anche il film Disneynature Penguins farà il suo debutto su Disney+ il prossimo 3 aprile.

La raccolta dedicata al Mese della Terra su Disney+ includerà anche altri titoli targati Disneynature che saranno tutti disponibili sulla piattaforma a partire dal 3 aprile, tra cui Sulle Orme degli Elefanti, Pinguini: Riprese Estreme e Il Mondo Nascosto dei Delfini, che offrono agli spettatori uno sguardo sui retroscena dell’esclusivo processo di realizzazione di tutti e tre i documentari.

Questi film andranno a unirsi alla già considerevole raccolta di titoli dedicati agli animali e alla natura, in evidenza durante il mese, tra cui Wild Yellowstone, Il Miracolo della Pioggia, JANE, Punto di non Ritorno,In Volo sopra il Mondo, Tesori Sottomarini, Il Mistero dei Leoni, Bear Grylls: la legge del più forte, Russia Terra Selvaggia, di National Geographic.