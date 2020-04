Festival di Sanremo: il prossimo anno verrà rinviato ad aprile?

Il Festival di Sanremo è terminato da soli due mesi con la vittoria di Diodato e si cominciano già a fare ipotesi per il prossimo anno. Pochi eventi come questo, infatti, sono in grado di suscitare una risonanza mediatica così grande, per certi versi spropositata. Ecco dunque, che c’è già chi comincia a fare ipotesi per la prossima edizione, temendo che il prossimo anno ci possa essere uno spostamento di qualche mese.

Perché? Evidentemente l’emergenza sanitaria sta spingendo a fare pronostici azzardati in ogni ambito. Il patron del teatro Ariston si è trovato a rispondere in un’intervista per il sito Sanremonews.it alla domanda se Sanremo verrà o meno rinviato:

“Serve un’ampia riflessione. Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi. Ovviamente se tutto questo permette di essere più tranquilli per tutti i protagonisti, dagli artisti agli addetti ai lavori e se la programmazione Rai lo può prevedere.”è che ai primi di febbraio la situazione sia tale da permettere, rispondendo a certe norme, di godersi lo spettacolo come in qualsiasi altro teatro”.

Evidentemente si tratta solo di ipotesi e di date più che variabili. Soltanto nei prossimi mesi si avranno informazioni più solide e concrete al riguardo. Manca ancora praticamente un anno dalla prossima edizione e ci sono, giustamente, tante incognite in questa fase di assoluta incertezza per l’Italia e per il mondo intero alle prese con l’emergenza Coronavirus.

Da una parte è certo che le attività legate allo spettacolo che coinvolgono un pubblico saranno le ultime ad essere ripristinate. Dall’altra si spera anche che la situazione, nel frattempo, sia significativamente migliorata.