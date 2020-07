Dua Lipa: il video ufficiale di Hallucinate è un bizzarro cartoon

Hallucinate è l’ultimo brano tratto dall’album di successo Future Nostalgia di Dua Lipa, dopo la title track, Physical e Break my Heart. Il disco è uscito il 27 marzo ed è volato direttamente alla #1 nel Regno Unito e in Australia. Sulla classifica Billboard 200 ha raggiunto la #4.

La clip rappresenta uno stravagante mondo fatto di fiori e unicorni danzanti, stelle che esplodono, coni gelato antropomorfi e clown assassini con l’artista in versione cartoon.

L’originalità del video, che è comunque in linea con quello di Physical e con l’aspetto visivo dell’album, ha lasciato un po’ perplessi i fan che stavano aspettando la clip da tempo. La risposta ai commenti negativi ricevuti da Dua Lipa non è però tardata ad arrivare, ecco come la cantante ha replicato: “Vi siete dimenticati che siamo stati nel bel mezzo di una pandemia durante gli ultimi 3 mesi?“.

Secondo i beneinformati sembrerebbe che la bravissima Dua stia preparando per noi un tormentone estivo. Si dice infatti che fra non molto l’artista inglese di origini kosovare pubblicherà un nuovo singolo dal titolo Plateado. Il brano, sempre secondo gli insider, sarebbe un pezzo dal sapore latino in collaborazione con due degli artisti più importanti del panorama urban pop latinoamericano. Stiamo parlando di di J Balvin e di Bad Bunny!

Proprio così! I due re del reggaeton a livello mondiale avrebbero infatti collaborato con Dua Lipa per questa tanto chiacchierata Plateado, sulla cui uscita però aleggia ancora il mistero.

