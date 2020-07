Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato qui. C’è infatti una nuova hit in arrivo che promette già di essere uno dei tormentoni di questa difficile estate 2020. Stiamo parlando di Un día, il nuovo singolo di Dua Lipa in collaborazione con Bad Bunny, J Balvin e Tainy!

Ecco tutto quello che sappiamo di Un día di Dua Lipa!

La notizia di una possibile collaborazione di Dua Lipa con la crème de la crème della musica urban latina mondiale ha iniziato a circolare diversi giorni fa. In un primo momento si vociferava che il pezzo in questione si sarebbe chiamato Plateado e che avrebbe visto la sola partecipazione di Bad Bunny e J Balvin.

Approfitta subito delle incredibili offerte di Mirabilandia per l’estate 2020! Clicca qui!





Con oggi invece sappiamo che il pezzo si chiama per l’appunto Un día (traduzione: un giorno, in spagnolo) e che vedrà la partecipazione anche di Tainy.

Qui sotto trovate il suggestivo video teaser di Un día di Bad Bunny, J Balvin e Tainy!

Il pezzo è rimasto fuori da Future Nostalgia, il secondo straordinario e fortunatissimo disco di Dua Lipa, uscito lo scorso aprile.





Chi è Tainy: ecco le curiosità sull’artista

Se Bad Bunny e J Balvin non hanno certo bisogno di presentazioni, vale forse la pena un piccolo approfondimento di uno dei collaboratori presenti in Un día. Tainy è per metà portoricano e per metà dominicano. Nato il 9 agosto 1989 inizia la sua carriera nel 2005 e ha alle spalle decine di produzioni di spicco nel mondo latino. Fra i suoi pezzi più celebri, giusto per fare un esempio, c’è la frizzante Abusadora di Wisin y Yandel, uscita nel 2009.

Tainy è fra le altre cose dietro al successo di Lento di Lauren Jauregui delle Fifth Harmony.