Elettra Lamborghini svela i dettagli sul suo matrimonio (location e invitati)

Elettra Lamborghini è a buon punto con i preparativi per il suo matrimonio. Come sappiamo, la cantante di Hola Kitty sposerà presto il DJ Afrojack.

L’artista ha risposto in una diretta IG alle domande dei fan curiosi riguardo il lieto evento. Elettra ha svelato dunque che sarà una cerimonia piuttosto intima a cui, oltre ai parenti, parteciperanno solo i suoi amici d’infanzia, persone che le stanno veramente a cuore, insomma.

Ma c’è di più perché ha mostrato anche il documento con la richiesta per la celebrazione del matrimonio civile, inoltrata al comune di Tremezzo, una splendida località sul lago di Como.

Qualche mese fa, la Twerking Queen ha pubblicato una storia in cui indossava un vestito da sposa molto particolare e che le era stato suggerito dallo stilista Enzo Miccio. Anche se il tono del video era piuttosto scherzoso, la scelta di Elettra sembra essere ricaduta proprio su quest’abito! Staremo a vedere, se nel frattempo, avrà cambiato idea.

Il matrimonio, che probabilmente verrà celebrato a settembre, potrà dunque contare del tocco glamour di Enzo Miccio e non solo per il vestito da sposa ma per l’intera organizzazione dell’evento.





Lo scorso dicembre, Elettra Lamborghini e il Dj Afrojack (il cui vero nome è Nick Van Der Wall) hanno confermato che sarebbero presto convolati a nozze. Il primo incontro fra i due era avvenuto in occasione dell’Home Festival 2017. Qui, Elettra si era esibita sul palco per presentare il suo singolo Pem Pem. Afrojack, dal canto suo, era uno degli headliner più attesi della manifestazione.

I due si erano dunque conosciuti nel backstage dell’evento e, da quel momento, non si sono mai più lasciati! Se li seguite anche voi sui social, saprete di sicuro che entrambi hanno passato tantissimo tempo insieme, nonostante la distanza e gli impegni reciproci!