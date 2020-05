Lady Gaga e Tiziano Ferro si sono incontrati qualche ora fa a Los Angeles in occasione di un’intervista esclusiva che a breve sarà pubblicata da Vanity Fair e RTL 102.5. A rivelarlo è l’artista di Latina con un breve video teaserr pubblicato sui social.

Nell’intervista che Lady Gaga ha parlato, in lacrime, della sua sofferenza e del suo rapporto molto stretto con l’Italia. Come saprete, Stefani Joanne Gerrmanota ha origini siciliane e si è sempre detta molto fiera del suo retaggio culturale.

Ecco un estratto delle parole di Lady Gaga durante l’intervista con Tiziano Ferro:

Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che stanno soffrendo oggi in Italia. Siete nelle mie preghiere, so che molte persone sono spaventate. Ho parte della mia famiglia in Sicilia. Vi assicuro che tutto passerà, e vi garantisco che pregherò per voi. Stiamo uniti e siamo gentili gli uni con gli altri.

Qui sotto trovate il video dell’intervista di Tiziano Ferro a Lady Gaga.

«Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere». Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d'amore, solidarietà e vicinanza che condivido con voi e gli amici di @rtl1025 e @VanityFairIt pic.twitter.com/bsV1yxYER6 — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) May 2, 2020

Tiziano Ferro, come di certo saprete, vive da ormai diversi anni a Los Angeles, dove convive con il neo marito Victor. L’artista, proprio qui, ha avuto l’occasione di farsi conoscere ed apprezzare anche da artisti di calibro internazionale, come per esempio Timbaland che ha lavorato al suo ultimo disco.

Lady Gaga, che contro il Coronavirus ha di recente organizzato l’incredibile evento Together at home, si prepara a breve a pubblicare il suo nuovo disco. Purtroppo, l’emergenza Coronavirus ha costretto l’artista a posticipare l’uscita del suo nuovo album Chromatica, che sarebbe dovuto arrivare a metà aprile.

Chi lo sa (sarebbe un sogno!) che l’incontro fra Lady Gaga e Tiziano Ferro non possa rappresentare il primo mattoncino per la costruzione di una collaborazione futura? Sarebbe davvero un sogno!