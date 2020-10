Dua Lipa: Fever è il nuovo singolo, in collaborazione con Angèle

Dua Lipa ha appena annunciato l’uscita del nuovo singolo, Fever, disponibile da venerdì 30 ottobre e realizzato con l’artista belga Angèle. Il brano segue il successo dell’album Future Nostalgia e il relativo remix.

Angèle Joséphine Aimée Van Laeken è nata il 3 dicembre 1995 ed è una pop star molto nota in Francia e in Belgio. All’attivo ha un album in studio, Brol, uscito due anni fa e svariati singoli come Tout Oublier.

Gli altri progetti di Dua Lipa

Dua, che ha contribuito a fare l’annuncio degli American Music Awards, ha ottenuto una nomination come artista femminile preferita nella categoria pop/rock insieme a Lady Gaga e Taylor Swift.

La cantante gareggia, con Don’t star now, anche nella categoria dei brani pop/rock preferiti con Lewis Capaldi, Post Malone, Roddy Ricch e The Weeknd.

Data la situazione globale senza precedenti e al prorogarsi dell’emergenza sanitaria, intanto, anche il tour mondiale di Dua Lipa ha subito un nuovo posticipo. La data al Mediolanum Forum di Milano inizialmente in programma nell’aprile di quest’anno, successivamente spostata al 10 febbraio 2021, ha subito un nuovo rinvio: si terrà nell’ ottobre 2021, sempre nella stessa location.

Attesissima è infine anche un’altra collaborazione di Dua Lipa. L’artista britannica avrebbe infatti lavorato con Miley Cyrus. Le due artiste avrebbero dunque registrato una canzone insieme e il videoclip musicale del brano sarebbe già pronto!