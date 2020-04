Andrà in onda giovedì 23 aprile lo speciale della BBC, Stay Home Live Lounge che vedrà protagonisti 23 artisti che insieme si esibiranno per beneficenza e rigorosamente a distanza. Tra questi spiccano il nome di Dua Lipa , Chris Martin dei Coldplay e i 5 Seconds OF Summer al quale si uniranno anche Ellie Goulding, Rita Ora, Sean Paul, Biffy Clyro, Bastille, AJ Tracey, Anne-Marie, Celeste, Dermot Kennedy, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man, Royal Blood, Sam Fender, Sigrid, Yungblud e Zara Larsson.

Per l’occasione gli artisti si sono riuniti insieme per cantare una celebre canzone di Foo Fighters, Times Like This rilasciata come singolo dalla rock band nel 2003.

Lo spettacolo può essere seguito sui canali BBC e Radio 1, sicuramente il video sarà postato poi direttamente sul canale Youtube ufficiale della rete. La cantante si è detta entusiasta di partecipare a questa iniziativa così come gli altri artisti che prenderanno parte a questo importante evento per raccogliere fondi per il Coronavirus.

Potete, inoltre, seguire l’intero show su twitter con l’hashtag lanciato per l’occasione #StayHomeLiveLounge.

We've brought together some of your favourite artists for a very special #StayHomeLiveLounge cover of 'Times Like These' by Foo Fighters, produced by Fraser T. Smith 🎤💜

Listen Thursday at 12pm on Radio 1 and see the video that evening as part of The Big Night In on @BBCOne pic.twitter.com/AIvb91YzCd

— BBC Radio 1 (@BBCR1) April 20, 2020