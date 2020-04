Adele: l’uscita del suo nuovo disco è stata rimandata?

Sembrava ormai una certezza l’uscita del nuovo album di Adele, dopo anni di attese, più precisamente dal 2015. Ma, a quanto pare, il disco di inediti della cantante britannica è stato rimandato ancora, ovviamente a causa dell’emergenza sanitaria. In realtà, questo è soltanto uno, purtroppo, dei tanti casi di progetti ed eventi rimandati a causa della pandemia.

Se n’è parlato durante un Live Instagram con i produttori Babyface e Teddy Riley, che tra l’altro è stato rovinato da alcuni problemi tecnici, in cui l’artista di Hello ha scritto con rammarico: “Dai, è il 2020, non possiamo ottenere ciò che vogliamo”.

Adele avrebbe dovuto pubblicare un nuovo singolo durante l’estate ma sembra che l’intero progetto sia slittato. Questo perché la cantante non sarebbe in grado di promuovere adeguatamente il suo prossimo album a causa di vari blocchi a livello nazionale e le ormai risapute misure di allontanamento sociale. Poco tempo fa, si era parlato del ritorno di Adele e anche dell’ispirazione legata alla nuova musica in uscita:

Si sta sicuramente preparando sia mentalmente che fisicamente per promuovere nuova musica. Sembra che accadrà entro la fine dell’anno. Parla dell’anno scorso come un anno molto difficile, e in passato ha detto che creare nuova musica è quasi come una terapia. Si può dire che sia pronta a condividerla con i suoi fan. È così impegnata, ma la sua vita è migliore di quanto non fosse prima. È molto soddisfatta di essere un’artista. Si sente viva e felice.

Lo scorso settembre, inoltre, il carismatico leader dei OneRepublic, Ryan Tedder, ha raccontato in un’ intervista al Global Citizen Festival di aver lavorato a un nuovo brano insieme a tre artisti d’eccezione. Stiamo parlando, proprio di Adele, di Beyoncé e di Chris Martin.