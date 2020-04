Dua Lipa sta girando in casa il suo nuovo video musicale

Dua Lipa sta preparando qualcosa di nuovo e di speciale per i suoi fan! La cantante di Don’t star now ha parlato con il Pop Shop Podcast di Billboard rivelando di cosa si tratta.

“Volevo realizzare qualcosa che potesse far alzare la gente, ballare e fare un passo indietro rispetto a quello che sta succedendo fuori. E non sapevo che avremmo fatto tutti un grande passo indietro e riflettendo davvero su ciò che sta accadendo, ma trovando anche le piccole gioie stando a casa. Ed è stato molto carino”, ha detto riguardo del suo ultimo album, Future Nostalgia, prima di rivelare il suo prossimo obiettivo.

“Per ora lo terrò un po’ segreto, ma stiamo lavorando a un nuovo video musicale per una nuova canzone di cui sono entusiasta … stiamo lavorando al video che è stato girato da casa. Volevo provare a fare qualcosa di divertente … ma ha una sua storia. Lasciamo che accada. Quando verrà il momento, lo vedrai“.

Dua Lipa ha recentemente rivelato di avere un nuovo look in quarantena. La cantante, come tante altre personalità dello spettacolo, ha scelto in questo frangente di tingersi i capelli di rosa pastello.

Inoltre, andrà in onda giovedì 23 aprile lo speciale della BBC, Stay Home Live Lounge che vedrà protagonisti 23 artisti che insieme si esibiranno per beneficenza e rigorosamente a distanza.

Tra questi spiccano il nome di Dua Lipa, Chris Martin dei Coldplay e i 5 Seconds OF Summer al quale si uniranno anche Ellie Goulding e Rita Ora. Per l’occasione gli artisti si sono riuniti insieme per cantare una celebre canzone di Foo Fighters, Times Like This, rilasciata come singolo dalla rock band nel 2003.