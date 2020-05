Dua Lipa ha annunciato l’uscita di un featuring con Normani

Dua Lipa ha appena ufficializzato l’uscita imminente del suo nuovo singolo che ha registrato con l’ex cantante delle Fifth Harmony, Normani.

Anche se non abbiamo ancora una data certa, a quanto pare potremo ascoltare il featuring davvero molto, molto presto. Salvo cambiamenti non preventivati, inoltre, il nuovo singolo dovrebbe intitolarsi If It Ain’t Me.

Lo ha rivelato l’artista britannica d’origini kosovare nel corso di un collegamento con la trasmissione americana condotta da Andy Cohen, WWHL (Watch What Happens Live). Durante il talk show, la cantante ha parlato di come ha vissuto il suo isolamento e del suo secondo album.

L’arrivo di una collaborazione tra Dua Lipa e Normani, in realtà, era nell’aria già da tempo. Più precisamente da quando è stato rilasciato il leak dell’album Future Nostalgia lo scorso marzo. Ma solo ora è arrivata la conferma della pubblicazione.

Recentemente Dua ha messo a segno un’altra collaborazione. La star ha scritto insieme a Sia l’inedito Saved My Life, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza l’Americares Foundation per contribuire alla lotta contro il Coronavirus.

Come sappiamo, la pop star si sarebbe dovuta esibire al Mediolanum Forum di Milano lo scorso aprile, ma visto quello che sta accadendo in tutto il mondo la data è stata spostata, come tutto il Future Nostalgia Tour. Potrai vedere dal vivo Dua Lipa nel febbraio del prossimo anno.