DOOM Eternal da record: superati gli incassi del predecessore!

DOOM Eternal è arrivato da pochi giorni nei negozi ma ha subito stabilito un importante record, quello del gioco della serie che ha venduto più copie durante il primo weekend d’uscita.

Il titolo di Bethesda e Id Software ha infatti già raddoppiato gli incassi ottenuti al lancio dal predecessore, ovverosia il reboot di DOOM del 2016.

Ovviamente oltre ad essere un successo di pubblico, il gioco lo è stato anche di critica, promosso a pieni voti dalle più importanti riviste del settore, conquistata anche dalla splendida colonna sonora composta dal veterano Mick Gordon.

Ricordiamo che il gioco è disponibile per PC, Xbox One, Switch e PlayStation 4.

La versione per Nintendo Switch è stata sviluppata da Panic Button, un’azienda statunitense produttrice di videogiochi nota per le conversioni di titoli come Rocket League, DOOM (2016) e Wolfenstein II: The New Colossus, sempre per la console della casa di Mario.