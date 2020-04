Selena Gomez: ecco il significato del nuovo brano She

Selena Gomez ha rilasciato la versione deluxe del suo album Rare, condividendo con i fan ben tre brani inediti. Oltre al nuovo singolo Boyfriend che è stato accolto con grande entusiasmo dai fan e non solo, la cantante ha rilasciato altre due canzoni: Souvenir e She.

Quest’ultima in particolare ha un significato importante e forse, per una volta, non c’entra Justin Bieber. Si tratta di un messaggio scritto per la Selena bambina o giovane ragazza e parla di sé stessa in terza persona, riferendosi proprio con l’appellativo She (Lei).

In questa canzone la cantante abbandona il suo passato, come è stata e quello che ha vissuto. Non dimenticandosi di chi è stata in passato, ma abbracciando quello che è stato e andando avanti in futuro più roseo. La cantante analizza il suo passato e riflette sul fatto che oggi lei sia più matura e consapevole, in grado di capire che tutto quello che ha passato è stato un modo per crescere e renderla più sicura. Da piccola non sapeva che sarebbe riuscita a venire fuori da qualsiasi difficoltà ma oggi è consapevole di poter affrontare tutto.

Ecco l’audio di She di Selena Gomez

Selena Gomez - She (Lyric Video)

Una relazione sbagliata, decisioni non proprio giuste per lei e forse anche una vita che si è dimostrata diversa dalle aspettative, i problemi di salute… ma Selena è riuscita a dare una svolta alla sua esistenza e oggi si mostra agli occhi del pubblico (e di sé stessa) più forte che mai.