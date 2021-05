Uncharted: la prima immagine di Tom Holland sul set del film

Sui social è spuntatala prima immagine di Tom Holland sul set di Uncharted, il film ispirato all’omonima saga videoludica. L’attore britannico interpreterà il protagonista Nathan Drake, avventuriero e sedicente discendente del pirata Francis Drake. Qualche settimana fa i fan del franchise hanno ricordato il quinto anniversario di Uncharted 4: Fine di un ladro. Si tratta dell’ultimo capitolo della serie di avventura e azione sviluppata da Naughty Dog. Qui di seguito mostriamo la prima immagine di Tom Holland sul set di Uncharted.

UNCHARTED: L’INFANZIA DI NATHAN DRAKE

La storia di Nathan Drake è molto complicata. Diversi fatti sulla sua vita ci vengono man mano svelati nel corso dei vari capitoli videoludici di Uncharted. Le informazioni che percepiamo non ci vengono date con un ordine logico, ma sono comunque ufficiali e, dunque, veritiere nella realtà fittizia del gioco. Nathan è figlio di un’archeologa, Cassandra Morgan e di un uomo il cui nome non viene mai menzionato nella serie. Il piccolo Nathan crebbe assieme a suo fratello Sam e al resto della loro famiglia. I due bambini svilupparono un particolare amore per la professione della loro madre. Tuttavia, una serie di sventure sconvolsero l’infanzia di Nathan e Sam: prima il suicidio di Cassandra a causa di un male incurabile di cui soffriva, e in seguito l’abbandono da parte del padre. I due fratelli crebbero dunque in un orfanotrofio.

L’INCONTRO CON SULLY E LE AVVENTURE INEDITE

Cresciuto, Nathan Drake incontrò Sully, suo mentore e amico. I due nel corso del tempo vissero una serie di avventure mai raccontate nei giochi. Nathan divenne in seguito il celebre ladro esperto e scopritore di tesori, che tutti noi conosciamo. Come ipotizza Screen Week il film esplorerà proprio questa parte della storia di Nathan mai raccontata nei videogame. È probabile (ma non sicuro) che nel lungometraggio in lavorazione appariranno alcuni di questi personaggi, noti a chi ha giocato alla serie Uncharted: Eddie Raja, Harry Flynn, Jason Dante e Rafe Adler,Chloe Frazer e Charlie Cutter.

