DOOM Eternal, la potenza dell’id Tech 7 in video

DOOM Eternal è un autentico spettacolo per gli occhi. Il gioco poggia infatti saldamente sulla potenza dell’id Tech 7, il motore grafico proprietario di id Software in grado di restituire un’immagine ultra dettagliata.

Questo ha permesso agli sviluppatori di ricreare nel gioco la giusta atmosfera, consona con le tematiche che da sempre fanno da sfondo alle vicende della saga.

In tal senso un ruolo importantissimo lo hanno recitato le ambientazioni, caratterizzate da un level design in grado di supportare un gameplay capace di alternare momenti di tensione ad altri più adrenalinici e action.

Per rendere meglio l’idea della potenza dell’id Tech 7 abbiamo realizzato un video comparativo che in un solo minuto mostra i passi da gigante compiuti dalla tecnologia e dalla serie negli anni. Il tutto accompagnato dalla splendida musica di Mick Gordon, già compositore della colonna sonora di Killer Instinct.

DOOM, l’evoluzione grafica della saga!

Ricordiamo che il gioco è disponibile dal 20 marzo su PC, Xbox One, Switch e PlayStation 4.

La versione per Nintendo Switch di DOOM Eternal è stata sviluppata da Panic Button, un’azienda statunitense produttrice di videogiochi nota per le conversioni di titoli come Rocket League, DOOM (2016) e Wolfenstein II: The New Colossus, sempre per la console della casa di Mario.