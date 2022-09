Don’t Worry Darling: Harry Styles ha sputato a Chris Pine a Venezia?

Ieri Don’t Worry Darling è stato presentato a Venezia 79 tra clamore e grandi aspettative. Dopo neanche 24 ore sembra che, tuttavia, non sia tanto il film a essere rimasto impresso ma le dinamiche tra gli attori. L’ultima di cui riguarda Harry Styles e Chris Pine.

Harry Styles ha sputato a Chris Pine?

Un video, diventato virale in rete, ha “beccato” infatti la popstar di As It Was in procinto di sedersi nella sala in cui sarebbe stato proiettato il film. A fianco a lui Chris Pine che, proprio mentre Harry si stava sedendo, non è riuscito a trattenere un’espressione strana.

Riguardando meglio il video pare infatti che Harry Styles abbia sputato nella sua direzione e, di conseguenza, Chris Pine si guardi addosso con fare disgustato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UPROXX (@uproxx)

Sottolineiamo pare perché non c’è alcuna prova evidente che il cantante attore sia lasciato andare a un gesto tanto maleducato. Molto probabilmente si è trattato di una malaugurata coincidenza in cui Harry ha semplicemente fatto un’espressione facciale particolare e Chris Pine, che stava applaudendo, si è semplicemente mosso guardando in basso.

Ma si sa, in queste occasioni il buon senso viene meno e tanto è bastato per imbastire un vero e proprio polverone. Insomma, ancora una volta, si sta parlando di tutto tranne che del nuovo film da regista di Olivia Wilde.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

Don’t Worry Darling: Olivia Wilde e Florence Pugh

In molti hanno visto del “marcio” tra Chris e Harry per il semplice fatto che, negli ultimi giorni, tutti parlano di Don’t Worry Darling per quello che è successo dietro alle quinte e di cui vi abbiamo raccontato in precedenza.

Una querelle che ha visto protagoniste Olivia Wilde, regista del film e attuale compagna di Harry Styles, e l’attrice protagonista Florence Pugh. A differenza del rumor sullo sputo quella tra le due sembra però essere una guerra fredda reale, tant’è che ieri sera l’attrice – che presto vedremo anche in Dune Parte 2, ha evitato accuratamente di incrociare lo sguardo della sua regista e di farsi fotografare a fianco a lei.

Arrivata con la nonna e vestita dalla Maison Valentino Florence ha comunque conquistato tutti. E il film? Pare che non abbia convinto… è infatti le malelingue hanno già iniziato a complottare affermando che si tratta di manovra architettata per far parlare comunque di Don’t Worry Darling.

Non ci resta che aspettare il parere del pubblico.

Vi potrebbe interessare anche:

Venezia 79: curiosità, ospiti e anticipazioni sulla Mostra del Cinema

Don’t Worry Darling: trailer, trama, anticipazioni e uscita del film